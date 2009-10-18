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Spor

Yok böyle bir gol!

İtalya 1. lig ekplerinden Inter Milan'dan forma giyen Stankoviç, inanılmaz bir gol attı.

18 Ekim 2009 03:00

İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan'dan forma giyen Stankoviç, inanılmaz bir gol attı.

İnanılmaz gol işte böyle oldu/Video

Dün (17.10.09) İtalya Serie A'da Inter Milan ve Genoa arasında oynanan lig maçında, Sırp orta saha oyuncusu Dejan Stankoviç tarihe geçecek bir gole imza attı.

Genoa kalecisi ceza sahası dışından topa vurarak takım arkadaşlarına uzun bir pas vermek istedi. Ancak top, Stankoviç'in 'ayağına' geldi.

Kaleden bir hayli uzak olan Genoa kalecisi, Stankoviçin 'ayağına' gelen topa direkt vurması sonrası koşsada yetişemedi. Top ağlarla buluştu.

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