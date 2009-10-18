Yok böyle bir gol!

Dün (17.10.09) İtalya Serie A'da Inter Milan ve Genoa arasında oynanan lig maçında, Sırp orta saha oyuncusu Dejan Stankoviç tarihe geçecek bir gole imza attı.Genoa kalecisi ceza sahası dışından topa vurarak takım arkadaşlarına uzun bir pas vermek istedi. Ancak top, Stankoviç'in 'ayağına' geldi.Kaleden bir hayli uzak olan Genoa kalecisi, Stankoviçin 'ayağına' gelen topa direkt vurması sonrası koşsada yetişemedi. Top ağlarla buluştu.