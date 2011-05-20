YÖK Başkanı'nın açıkladığı olgunluk sınavı için uzmanlar ne dedi?

T24

Uzmanlar ne düşünüyor?

'Yine acemilikler yaşanmasın'

'Üniversite sınavı kalksın'

'Komisyon incelemeli'

'On binlerce çocuk lisede kalacak'

'Eşitsizlik yaratabilir'

'Eskisi gibi olursa çok iyi'

'Sistem açısından yararlı'

Olgunluk Sınavı ilk kez 1869'da uygulandı

YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan YGS’nin kalkacağını yerine olgunluk sınavı geleceğini söyledi. Olgunluk sınavından sonra Lisans Yerleştirme Sınavı’nın da (LYS) yapılacağını ifade eden Özcan şunları söyledi, ”Öğrenciler lise son sınıfta ‘lise bitirme sınavı’na girecekler bu sınav öğrencinin lisede gördüğü derslerle ilgili olacak. Eğer hazırlıklarımızı yapabilirsek bu sınavda açık uçlu soru da sorabiliriz. İşte o zaman öğrencinin lise eğitimini desteklemiş oluruz. Öğrenciler bu sınavı geçmeden üniversiteye gidemeyecekler. Bu sınavı geçen öğrenciler LYS’ye katılıp tercih yapabilecekler. Sınavın bize bir faydası da öğrencinin hangi dersten başarılı olduğunu göreceğiz. O zaman belki LYS’de de öğrenciyi buna göre yönlendireceğiz. Ama tekrar söyleyeyim bundan sonra top MEB’dedir.”Akşam'da yer alan habere göre, YGS yerine planlanan olgunluk sınavının doğru bir adım olduğunu söyleyen TÖDER Başkanı Enver Yücel, lise eğitiminin kalitesinin yükseleceğini savundu. Yeni sistemin kazanımlarını şöyle açıkladı: 'Liselerdeki eğitimin kalitesi yükselir. Öğrenci okuluna ve derslerine sahip çıkar. Akademik başarısı yükselir. Öğrenci ve velinin okul üzerindeki not yükseltme baskısı kalkar. Adil ve eşit bir olgunluk sınavı, okul başarısının da ölçüsüdür. Bunun bir kısmını ucu açık sınavlar şeklinde yapabilirsek, o zaman arzuladığımız yüksek seviyeli lise eğitimi gelir. Okuma alışkanlığı, düşünme ve analiz becerisi gelişir, liseler önem kazanır.'Eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, "ÖSYM Başkanı olduğum dönemde YGS ve LYS başladı. Adaya özgü kitapçık uygulamasına karşı olduğumu tekrar belirtiyorum ama sistemin çok iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tartışılmadan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda tek taraflı düzenlemeye gitmemeli. Olgunlaşma olmazsa YGS'de yaşadığımız 'acemilikler' yaşanabilir" dedi.MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut konuya ilişkin, "Yapılması gereken sınav türünü değiştirmek değil. Öğrencilerin eğitim sürecinde yapılacak değerlendirmelerle üniversiteye alınması gerekir. Öncelikle ülke çapında doğru ve standart eğitim sağlanmalı" dedi.CHP'li Necla Arat, "Bahsedilen sistemin seçimlerden sonra Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda ve Milli Eğitim şuralarında tartışılmalı. Öncelikle okullarımızın durumuna bakmak gerekiyor. Öğretmen kalitesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapılmalı ve bunun sonuçları görülmeden sistem uygulanmamalıdır" dedi.Türk Eğitim Sen Genel Başaknı İsmail Koncuk olgunluk sınavını eleştirerek "ÖSYM, üniversite önündeki birikmeyi önlemek için olgunluk sınavını ortaya attı. Ama bu defa lise son sınıflarda on binlerce öğrenci kalacak. Birdenbire uygulanacak bir sistem değil. Bu sınav sadece üniversiteye girişte kullanılacaksa olabilir" değerlendirmesini yaptı.Eğitim-İş Başkanvekili Levent Akça, eşitsizliğin olabileceğine dikkat çekerek, "Ortaöğretimdeki eğitimde kalite farklılığı var. Bu durumda, lise bitirmeyi sınava bağlayan yapı da eşitsizlik yaratacaktır. Doğu'daki okullarda bir öğretmenin birden çok derse girdiği, binlerce öğretmen atama için beklediği bu sistemde eşit değerlendirme yapılamaz" vurgusunu yaptı.Eskiden yapılan olgunluk sınavlarını hatırlatan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, "Eskiden yapılan olgunluk sınavları gibi olacaksa iyi olur. Daha önce olgunluk sınavları okulların hazırladığı açık uçlu sorularla yapılırdı. Şu anda çok öğrenci çok okul var. Bu nasıl yapılacak? Eşitlik ve adaletin sağlanması gerekir. Olgunluğu geçen öğrenciler üniversiteye giriş sınavına katılacağı için yapılan sınavın ne kadar sağlıklı olup olmadığı da görülecektir" dedi.Yeni sistemin şu anki sistemden daha iyi olduğuna işaret eden Terakki Vakfı Okulları Müdürü Mehmet Güneş, "Şu anki sınav sistemi tıkandı. Genç, geleceğe değil sınava hazırlanıyor. Olgunluk sınavı şu anki sistemden daha yararlı olacaktır. Pratikte nasıl uygulanacağını görmek gerekir. Ancak olgunluk sınavı öğrencinin becerisi ölçülerek yapılan sınav olduğu için Türkiye eğitim sistemi açısından iyi olacaktır" yorumunu yaptı.Olgunluk sınavı ilk kez 1869’da, Osmanlı döneminde Mektebi Sultani’de (Galatasaray Lisesi) uygulanmaya başlandı.1 Eylül 1868’de eğitime başlayan Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) öğrencilerine Sultan Reşat tarafından Kağıthane’de verilen ziyafetin yemek duası bölümü. (Bez pankartta “Padişahım çok yaşa” yazıyor.)