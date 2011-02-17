YÖK Başkanı'ndan tecavüz için kadını suçlayan profesöre inceleme

T24- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "Dekolte giyen kadın tecavüze uğrar" sözleriyle tepki toplayan Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker hakkında inceleme başlatılmasını gerekirse soruşturma açılmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Çeker'in basına yansıyan ''Sorunun odağında kadın var. Sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmaz. Tahrikten sonra şikayet etmen makul değil. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyen kadının da etkisi küçümsenemez'' yönündeki açıklamaları üzerine, Rektör Okudan'ı telefonla aradı.

''Bu açıklamaların gereğinin yapılmasını'' isteyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, inceleme başlatılması ve gerekirse soruşturma açılması talimatı verdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, SÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarının kendisini üzdüğünü belirterek, konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın kendisini arayarak üzüntülerini bildirdiğini söylemişti.

SÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in bazı ulusal gazete ve televizyonlarda çıkan ve "Dekolte Giyen Kadın Tacize ve Tecavüze Davetiye Çıkarır" dediği iddia edildiği açıklamalarına SÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'dan yanıt geldi. Bir basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine Rektör Okudan, "Yapılan açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Benim düşündüğüm kadar her öğretim üyesinin de bu üniversitenin saygınlığını düşünmesi ve bu üniversiteye zarar vermeyecek açıklamalar yapması gerekir. Az önce YÖK Başkanı beni aradı. Konuyla ilgili üzüntülerini bildirdi. Hatta kendisini dekan zannetmiş ve bana "Ne biçim dekanın var senin" dedi. Bu aslında doğru bir açıklama değil. Doğru bir genelleme değil. Ne gereği vardı. Ama öğretim üyesi özgürlüğü var. Neden böyle bir açıklama gereği duydu anlamıyorum. Bir üniversitenin hocaları üniversitesini ve şehrini sıkıntıya düşürecek şeyler yapmamalı. Ne gereği vardı böyle bir açıklama yapıp Konya'nın adını çıkarmaya? Ama maalesef akademisyenlerin ağzına mühür vuramıyoruz" şeklinde konuştu.





Prof. Orhan Çeker: Dekolte giyersen tecavüze uğrarsın



Selçuk Üniversitesi İlahiyet Bölüm Başkanı Prof. Orhan Çeker, "hadım yasası" ismiyle bilinen tecavüzden yargılananların hadım edilmesini öngören tasarıyı "Sorunun odağında kadın var" sözleriyle eleştirdi. Çeker'e göre cinsel saldırının sebebi eylemi gerçekleştiren erkek değil, saldırıya uğrayan kadın. Çeker "Dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değildir" diyerek dekolte giyen kadına tecavüzü savundu.

AK Parti'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan ve "hadım yasası" olarak nitelendirilen "cinsel saldırı suçu ile çocuklara ve reşit olmayana tecavüzden yargılananların hadım edilmesini" öngören tasarıya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker'den tartışılacak bir yorum geldi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de tacizcilerin olduğunu belirten Prof. Orhan Çeker, sorunun kökenine inilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sorunun odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değildir.

Bu konuda suçu işleyenleri savunduğum anlaşılmasın. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyinen kadının da etkisi küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Bu konuda tabi ki erkek suçludur ama kadının da suçu gözardı edilirse meseleyi çözümde yanlış adım atmış oluruz. Bu olayda her iki taraf da suçludur."

Prof. Çeker, "Öncelikle belirtmeliyim ki dinimizde böyle bir ceza yok. Bu siyasi otoritenin kararı ile uygulanan bir ceza yöntemidir" dedi.

