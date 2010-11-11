YÖK Başkanı'ndan KPSS sitemi: Moralim bozuk

T24 - Emine Dalfidan/Hande İlbeyi- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 10-11 Temmuz 2010'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sorularını kimlerin sızdırdığının hâlâ bulunamamasından dolayı moralinin son derece bozuk olduğunu söyledi.



KPSS ile ilgili iddiaların ortaya çıkmasından bu yana üç ay geçtiğini, olayı soruşturan savcının iyi niyetle çalışmasına karşın hala netice alınamadığını belirten Özcan, “Eğer suçlular bulunmazsa ÖSYM'nin güven tesis etmesi hiçbir zaman yüzde yüz olmayacaktır” dedi.



Özcan, “KPSS'deki iddialar nedeniyle kamuoyunda güven kaybına uğrayan ÖSYM'nin yeniden aynı güveni kazanması için ne gibi çalışmalar yapılacağı” sorusu üzerine şunları kaydetti:



“Bu konuda çok dertliyim çünkü geçen sene yapılan polislik sınavındaki soruların çalınması ve suçluların bulunmaması, bu sene de KPSS sınavındaki usulsüzlüğü kimin yaptığının bulunmaması, beni gerçekten üzüyor ve bugünlerde son derece moralim bozuk. Nasıl oluyor da geçen seneki polislik sınavında soruları kimin çaldığını bulamıyorlar. KPSS ile ilgili aradan üç ay geçti. Savcı bey çalışıyor, iyi niyetle de çalışıyor ama hala netice yok. Nedir yani bu, nasıl bulamıyoruz? Ben bunu anlamıyorum ve çok üzülüyorum. Eğer suçlular bulunamazsa ÖSYM'nin güven tesis etmesi hiçbir zaman yüzde yüz olmayacaktır.”





"Daha hızlı gitmeleri lazım"



ÖSYM'nin ertelenen sınavları yapmaya başladığını ve “çok iyi gittiğini” söyleyen Özcan, ÖSYM'nin hem Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda hem de iptal edilerek yeniden düzenlenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda çok iyi performans gösterdiğini” belirtti. Özcan, “Ama suçlular bulunmazsa insanların aklında her zaman 'Acaba bu sınavda da böyle şeyler oluyor mu?' sorusu kalacaktır. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Bu konuda derhal birşey yapılmasını istiyorum. Savcı Bey ile geçen gün konuştum. 'Hocam hızlı bir şekilde gidiyoruz' dedi ama bence daha hızlı gitmeleri lazım. Artık topluma suçluları ifşa etmeleri, göstermeleri lazım ki insanlar ÖSYM'ye güven duysunlar” diye konuştu.



KPSS'de soru sızdırılmasının “kesin olduğunu” vurgulayan Özcan, büyük sınavlardaki istatistiklerde her zaman görülen “çan eğrisi”nin, bu sınav sonuçlarında görülmediğini belirterek, “Bu sınavda çok sorunun yapıldığı uçta bir zıplama daha vardı yani iki hörgüçlü deve gibiydi. Bunun tek çan eğrisi olması lazım” dedi.



Sınavda soruların tümünü doğru yanıtlayan veya 100'ün üstünde doğru yanıtını bulunan toplam 3 bin 200 kişinin 31 Ekimde girdiği KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarına kendisinin de bakacağını ifade eden Özcan, “Onu merak ediyorum. ÖSYM, sınav sonuçları ile ilgili çalışmayı bu hafta bitirir, sonuçlar gelir. Bir kere 120 sorunun tamamını yapanların hepsinin cevap kağıtlarına bakılır. Bu çok zor birşey değil. Bilgisayarla tespit edilir” dedi.





"Yapılacak hiçbir şey yok"



“3 bin 200 kişiden çoğunluğu yenilenen sınavda düşük puan alırsa YÖK veya ÖSYM bu adaylara nasıl bir işlem uygulayacak?” sorusuna Özcan, “Yapılacak hiçbir şey yok. Aldığı puana göre birşey yapamazsınız. Mesela kopya çekerken yakalanmayan adaya 'kopyacı' muamelesi yapamıyorsunuz. Bu konuda Danıştay'a giden davalar geri dönmüş. Mesela kişi 30 puan almış oluyor, sonra 40'a çıkıyor sonunda 95 puan oluyor. Kopya çekti diyorsun, Danıştay 'çalışmış almış olabilir' diyor” yanıtını verdi.



“Savcılık da birşey tespit edemezse yapılacak birşey var mı?” sorusunu Özcan, “Ben sadece sınavların en sıhhatli şekilde yapılmasını sağlamaya çalışırım. Başka yapacağım birşey yok” diye yanıtladı.



“ÖSYM'de tüm araştırmaları tamamladınız mı, oradan bir sıkıntı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, “Araştırma hala devam ediyor. Biz önce beş-altı kişiyi görevden aldık zaten geçici süre için ama diğerlerini de araştırıyorlar. Görevden el çektirilenleri de araştırıyorlar ama birşey çıkmadı” dedi.





