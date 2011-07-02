YÖK Başkanı'ndan kendi silahıyla atış talimi

T24- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, makam aracıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek poligonda tabanca atış eğitimi yaptı.











Üniversite öğrencilerinin protestolarının hedeflerinden biri olan, ÖSYM’de art arda yaşanan skandallar nedeniyle de gündemde bulunan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, dün saat 11.00 sıralarında 0042 kırmızı plakalı Mercedes makam aracıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

Yakın koruması olarak görevlendirilen iki polisle birlikte gelen Özcan, önce Terörle Mücadele Şubesi’ni (TEM) ziyaret etti. Yetkililerle kısa bir süre sohbet eden Özcan, daha sonra şubenin yanındaki kapalı atış poligonuna geçti.

Özcan, sadece emniyet mensupları ile bazı devlet büyüklerinin kullanımına açık olan poligonda kendisine ait olduğu öğrenilen 6.35 mm.lik mermi kullanılan tabancasıyla atış talimi yaptı. Silah piyasasında ölçülerinin küçük olması nedeniyle “koltuk altı” olarak tanımlanan silahı kullanan Özcan’ın, atış sırasında işitme zorluğu yaşamamak için özel kulaklık kullandığı görüldü. YÖK Başkanı, kendisine yardımcı olan atış eğitmeni ve gözetmeninden silah kullanımıyla ilgili bilgiler de aldı.





Yakın ve orta mesafe





Milliyet'in haberine göre, uzun süredir kullanılmayan silahın çalıştırılması ve atış kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla poligona gelen Özcan’ın, yakın ve orta mesafeden hedefleri vurmaya çalıştığı öğrenildi. Genel olarak hedefi vurmada başarılı olduğu öğrenilen Özcan, poligonda yaklaşık bir saat kaldı. Özcan’ın daha önce de kendisine ait özel araçla Ankara Emniyeti’ne gelerek atış yaptığı öğrenildi.





Zırhsız makam aracı





Özcan’ın kullandığı makam aracı da tartışma konusu olmuştu. Özcan’ın kullanımı için 2009 model Mercedes S 350, 4 Matic makam otosu alınmıştı. Ancak lüks aracın fiyatının daha da yükselmemesi için “zırhsız bir model” tercih edilmişti. Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’e yönelik suikast girişiminin ardından, Özcan’a, alınan makam aracında zırhsız model kullanması “güvenlik endişesini” gündeme getirmişti.





Öğrencilerle köşe kapmaca





Özcan’ın, çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye kampusundeki kültür merkezinde düzenlenen çalıştayda öğrencilerle biraraya gelmemek için büyük çaba sarfettiği ortaya çıktı. Toplu fotoğraf çekiminde Özcan, üniversite rektörü, araştırma görevlileri ile katılımcıların bulunması planlandı. Poz vermeye hazırlanıldığı sırada koruması Özcan’a “Orada öğrenciler var” uyarısında bulundu. Bunun üzerine yönünü değiştiren Özcan öğrencilerle biraraya gelmemek için çaba sarfederken “Aile fotoğrafı nereden çıktı anlamadım ki” dedi. Özcan fotoğraf çekiminin ardından hızla üniversiteden ayrıldı. Perşembe günü yardımcı doçentler için düzenlenen çalıştayda da Özcan, üniversite yönetimi ve güvenlik görevlilerinin de yardımıyla öğrencilere görünmeden kültür merkezi binasından ayrıldı. Özcan, sosyal paylaşım ağı “Facebook”taki mesajında, “Öğrencilerden kaçmak bir tarafa sizlerle birlikte olmaktan, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.