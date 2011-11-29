YÖK Başkanı'ı ODTÜ'ye giremedi



T24 - ODTÜ'ye gelen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ı öğrenciler protesto etti. Öğrencilerin protestosu ile karşılaşan Özcan makam aracına binerek ODTÜ'den ayrıldı.



Ankara'da dün sabah saatlerinde ODTÜ'ye gelen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan öğrenciler tarafından protesto edildi. Özcan, öğrencilerin protestosu ile karşılaşınca makam aracına binerek ODTÜ'den ayrıldı. Makam aracına tekme atmaya çalışan öğrencileri Özcan'ın korumaları engelledi. Özcan'ın protesto eden öğrenciler arasında bulunan bir kişi yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.



Milliyet gaztesinde yer alan habere göre, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan dün ODTÜ'ye geldi. Özcan'ın geldiğini tesadüf eseri gören ve kampüste bulunan bazı öğrenciler Özcan'ı yanına gitti. Öğrenciler Özcan'a ünversitede kendilerini görmek istemediklerini söyledi.





Özcan, öğrencilerin protestosu karşısında geri dönmek zorunda kaldı. Özcan, makam aracına döndüğü sırada öğrencilerin protestolarına devam etti. Protesto eden öğrencilerinden bazıları Özcan makam aracına bindiği sırada aracı tekemeleye çalıştı. Özcan'ın korumaları öğrencileri engelledi. ODTÜ'de yaşananları protesto eden öğrenciler arasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.





