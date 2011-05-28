YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan: Öğrenciler üniversiteye sınavsız girecek

T24 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan önemli açıklama. Üniversiteye girişte sınavsız geçişin ilk örneği bu yıl yerleştirmede kullanılacak. Üniversitelerde açılacak yeni kontenjanlar için IB, SAT ve TOEFELL notlarına göre öğrenci alınacak. Uygulamadan ilk olarak Kıbrıs'ta okuyan lise öğrencileri faydalanacak.







Akşam gazetesinden Turgay Polat imzalı habere göre, YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan üniversiteye girişte uygulanacak yeni yöntemler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özcan, 'Olgunluk sınavı'nın ardından üniversiteye girişte YGS ve LYS yanında ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı yöntemlerin devreye gireceğini söyledi. Buna göre öğrenciler üniversitelere sadece YGS-LYS ile değil IB, SAT, TOEFELL gibi uluslararası standartlardaki uygulamalarla da girilebilecek.



Prof. Özcan şunları söyledi: 'YÖK'te aldığımız karara göre, üniversiteye girişte tek kritere bağlı kalınmayacak. Farklı sistemlerle öğrenci kabul edilmesini istiyoruz. Bir öğrencinin girişte birden fazla seçeneği olmalı.

Bu bize aynı zamanda öğrencinin yurtdışı yerine Türkiye'de öğrenim görme şansını artıracak. Modeli önce Kıbrıs'taki öğrenciler için kullanacağız. '





Yeni kılavuzunda yer alacak



Özcan şöyle devam etti: Çünkü Türkiye'deki uygulama için YÖK'te değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Oysa Kıbrıs'ta okuyan bir öğrenci için buna ihtiyaç yok. Bu yıl yerleştirme kılavuzunda yeni sistemdeki kontenjanlar belirlenerek (sadece Kıbrıs'tan gelen öğrenciler için) kılavuzda yer alacak.'





Yeni yöntemin 3 ayrıntısı



1 - IB programı uygulayan Özel Koç Lisesi'nin öğrencisi YGS ve LYS'ye girecek. Aynı öğrenci IB notuyla Avrupa'da ve dünyada birçok üniversiteye yerleşebiliyor. Yeni uygulamada aday hem IB hem de YGS ve LYS puanıyla üniversiteye yerleşebilecek.



2 - Sistem için tıpkı okul birincilerinde olduğu gibi özel kontenjan açılacak. Buna göre örneğin İTÜ mimarlık bölümüne LYS ile 50, IB ile 3, SAT ile 2 öğrenci kontenjanı belirlenecek.



3 - ABD ve Avrupa'da uygulanan 'farklı yöntemlerle üniversiteye kabul uygulaması Türkiye'de de gerçekleşecek. Hedef, öğrencilerin farklılıklarına göre yerleştirme ve üniversitelerin kendilerine göre en doğru öğrenciyi seçebilmesi.





