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YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye giriş sistemini açıkladı

"YENİ DÜZENLEME İLE SINAVI BİR HAFTA SONUNDA BAŞLAYIP BİTİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ

26 Eylül 2017 16:38

\"YENİ DÜZENLEME İLE SINAVI BİR HAFTA SONUNDA BAŞLAYIP BİTİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ. 18 PUAN TÜRÜNÜ AZALTMAYA GİDİYORUZ. TÜRKÇE VE MATEMATİK BU SINAVIN MERKEZİNDE OLACAK\" 

ANKARA (DHA) - YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin, \"Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz.  Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, \"2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni\"nde konuştu.  Üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin Saraç şu ifadeleri kullandı: \"Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye\'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. 

SINAVI BİR HAFTA SONUNDA BİTİRECEĞİZ
Şu andaki sisteme göre, ilki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

18 PUAN TÜRÜNDE DE AZALTMAYA GİDİYORUZ. TÜRKÇE VE MATEMATİK BU SINAVIN MERKEZİNDE OLACAK
Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

AİLELERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ ASLA TEDİRGİN OLMASIN SORULAR ESKİSİ GİBİ MEB MÜFREDATINDAN SORULACAK
Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasın endişeye kapılmasınlar. Sorular aynı eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz.\" 

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