YÖK Başkanı: Üniversite kontenjanları artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl üniversite kontenjanlarında geçen yıla oranla artış yaşandığını belirtti.

Prof Dr. Yekta Saraç, üniversite kontenjanlarının öğrenci talepleri, istihdam imkanları, öğretim üyesi sayıları ve üniversitelerin kapasiteleri gibi pek çok faktör dikkate alınarak YÖK tarafından belirlendiğini ifade etti. Geçen yıla oranla toplam kontenjanda yüzde 5,27'lik artış yaşandı. Toplam kontenjan 867 bin 191 oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, kontenjanların yeni halinde; devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programları 679 bin 176, vakıf üniversiteleri 167 bin 859, KKTC üniversiteleri 18 bin 266 kontenjana sahip oldu.

Toplamda gerçekleşen kontenjan artışının aksine Açıköğretim Fakülteleri'nde kontenjan düşüşü yaşandığı belirtildi. Saraç, geçen yıl Açıköğretim Fakültesi programlarının toplam 206 bin 53 olan kontenjanını bu yıl 169 bin 615'e düşürdüklerini söyledi.