T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK Başkanı: Üniversite kontenjanları artıyor

Üniversitelerdeki toplam kontenjan, geçen yıla oranla yüzde 5,27 artarak 867 bin 191'e ulaştı

15 Temmuz 2016 13:38

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl üniversite kontenjanlarında geçen yıla oranla artış yaşandığını belirtti.

Prof Dr. Yekta Saraç, üniversite kontenjanlarının öğrenci talepleri, istihdam imkanları, öğretim üyesi sayıları ve üniversitelerin kapasiteleri gibi pek çok faktör dikkate alınarak YÖK tarafından belirlendiğini ifade etti. Geçen yıla oranla toplam kontenjanda yüzde 5,27'lik artış yaşandı. Toplam kontenjan 867 bin 191 oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, kontenjanların yeni halinde; devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programları 679 bin 176, vakıf üniversiteleri 167 bin 859, KKTC üniversiteleri 18 bin 266 kontenjana sahip oldu.

Toplamda gerçekleşen kontenjan artışının aksine Açıköğretim Fakülteleri'nde kontenjan düşüşü yaşandığı belirtildi. Saraç, geçen yıl Açıköğretim Fakültesi programlarının toplam 206 bin 53 olan kontenjanını bu yıl 169 bin 615'e düşürdüklerini söyledi.

 

ETİKETLER

YÖKüniversiteaçık öğretimkontenjanöğrencikontenjan artışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24