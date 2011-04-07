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YÖK Başkanı: Tarihin en güvenilir sınavıydı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in YGS'deki şifre iddiaları konusundaki...

07 Nisan 2011 03:00

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in YGS'deki şifre iddiaları konusundaki açıklamalarını ikna edici bulduğunu belirterek, ''Sayın Demir'in basın toplantısında söylediği gibi bir yanlışlık yapıldı, basına verilen master kopyada. O, insanlarda büyük bir endişe ve şüphe yarattı. Yoksa bu sınav tarihte yapılan en ciddi sınavdır'' dedi.

Özcan, YÖK Genel Kurulu toplantısına verilen öğle yemeği arasında gazetecilerin YGS'deki şifre iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bugün YÖK Genel Kurulu toplantısının gündeminin çok yoğun olduğunu belirten Özcan, vakit kalırsa ÖSYM Başkanı Ali Demir'i toplantıya çağırarak YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili bilgi alacaklarını kaydetti.

YGS'deki şifre iddiaları konusunda 'YÖK'ün neden bugüne kadar bir açıklama yapmadığı' yönündeki soruya Özcan, ''Bizim yetkimiz yok, bizimle alakası yok'' yanıtını verdi.

''YÖK Denetleme Kurulu'nu görevlendirecek misiniz?'' sorusu üzerine Özcan, ''Hayır. Bizim öyle bir yetkimiz yok artık. Nasıl karışalım. Mevzuata göre böyle'' dedi.

ÖSYM Başkanı Ali Demir'in YGS'deki şifre iddialarına ilişkin açıklamalarının kendisini ikna edip etmediği sorusuna Özcan, ''Evet'' yanıtını verdi. Özcan, ''Demir'in son basın toplantısında söylediği gibi bir yanlışlık yapıldı, basına verilen master kopyada. O, insanlarda büyük bir endişe ve şüphe yarattı. Yoksa bu tarihte yapılan en ciddi sınavdır, en güvenilir sınavdır. İnanın bana dünyanın hiçbir yerinde böyle bir milyon 700 bin kişiye hem soruların, hem de şıkların değiştirilmesi gibi bir şekilde, bu şekilde sınav verilmemiştir. Bu büyük başarıdır bence'' diye konuştu.

Sınavın iptalinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Özcan, ''Hayır, kesinlikle. Bu en güvenilir sınavdır'' dedi. Özcan, ayrıca bu konuda yetkinin YÖK'te olmadığını söyledi.


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