T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK Başkanı: Talebeler ÖSYM Başkanı'nın elini öpsün

Yusuf Ziya Özcan, YGS’deki şifre iddialarının ardından, ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir’e sahip çıktı.

13 Mayıs 2011 03:00

T24- YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan, YGS’deki şifre iddialarının ardından, şimdi de “rica” maili ile gündeme gelen ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir’e sahip çıktı. Savcılığın istediği soruşturma iznini vereceğini açıklayan Özcan “Krizi kötü yönetmiş olabilir” dediği Demir için “Çok düzgün bir adam, talebeler elini öpsünler” ifadesini kullandı.




Habertürk Gazetesi'nden Refika Karabacak'ın sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Özcan özetle şunları söyledi:
 
- Demir krizi çok kötü yönetmiş olabilir ama hiçbir çocuğun hakkı yenmediği için güvenilir bir sınavdır. Benim için hak yenmemiştir, imtihanın sahibi olarak beni ilgilendiren budur.
 
- KPSS’de Ünal Yarımağan bizi 2.5 hafta ‘Sonuç güvenilir, kimse bir şey sızdırmaz, adamlarım güvenilir’ deyip bekletti. ‘Getirin dağılımlara beraber bakalım’ dedik, zorladık yani. 350 adam tam puan yapıyor, bunlar karı-koca size garip gelmiyor mu? Dağılıma bir baktık, acayip bir zıplama var. ‘Hocam bu ne? Bizi neden bu kadar beklettin’ dedim. Yani kısacası bu (YGS) en temiz sınavdır.
 
'Artvin nasıl buldu'
 
- Kolay bir şifre ama kimse fark etmemiş, fark edilmesi mümkün değil. Ankara’da İstanbul’da İzmir’de bu kadar değerli hocalar şifreyi çözemiyorken nasıl olur da Artvin’de bir hoca bunu bulabilir.
 
- KPSS kazanmak için 10 bin Euro, TUS’u kazanabilmek için 70 bin lira vereceksiniz deniliyor. Bu küçük bir olay değil. Dışarıda rayiçler belirleniyor. Talebeler Ali Demir’in elini öpsünler ki, bizi dinleyip her şahsa özel kitapçık yaptı. Eğer olmasaydı binlerce kişi haksız yere birbirinin önüne geçecekti. Ali Demir düzgün bir adam. Basın Demir’i parçaladı.
 
Demir’e tavsiyemiz, değişim
 
- Ali Demir’in şahsi olarak bu olayda bir şeyi yok. ÖSYM’nin eski elemanlarıyla çalışıyor. Yıllardan beri bu işi yapan Meteksan firmasıyla çalışılıyor. Belki ikisini de değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bizim Ali Demir’e tavsiyemiz bu olur.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24