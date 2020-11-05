YÖK Başkanı Saraç'ın pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğrulaması Meclis'e taşındı

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğrulaması konusu Meclis'e taşındı. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "Bakanlığınız tarafından mevzuata aykırı haraket eden üniversiteler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?" diye sordu.

HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz 'ün "üniversite sınavında 700-800 bininci sırada üniversite kazanıp, yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptıranların daha sonra Türkiye'deki özel üniversitelere yatay geçiş yaptığı" iddiasını doğrulayan Saraç, "Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var" dedi.

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Konunun ortaya çıkmasının ardından Bakan Ziya Selçuk'un yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi veren HDP'li İpekyüz, şu soruları sordu:

Bakanlığınız tarafından mevzuata aykırı haraket eden üniversiteler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?

Yukarıda bahsi geçen uygulamanın Anayasa’nın ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesine aykırı olması dolaysıyla ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

Bu şekilde hangi ülkelerin hangi fakültelerinden, kaç öğrenci, hangi üniversitelerin hangi fakültelerine yatay geçiş yapmıştır?

Yatay geçiş yapan öğrencilerin YKS puanları ve yatay geçiş yaptıkları fakültelerin taban puanları kaçtır?