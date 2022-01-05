YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler kutsal mekanlardır

Ardahan'a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversiteler şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a gitti.

Özvar, konuşmasında, "Üniversiteler, şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır. Niçin 'kutsal mekanlar' ifadesini kullandım? Çünkü üniversitelerde insanlığın refahı ve mutluluğundan başka bir şey konuşulmaz. İnsanlığın refahı ve mutluğu ise 3 temel kavramda toplanır; 'iyi', 'doğru' ve 'güzel'. İnsanlığın tüm arayışı; neyin iyi, neyin doğru ve neyin güzel olduğu arayışıdır. Bir başka ifadeyle üniversiteler araştırma ve eğitim misyonlarının yanı sıra bulundukları şehirle bütünleşerek topluma hizmet misyonları dahilinde şehri daha ileri taşıyabilmek için çalışırlar. Bu kapsamda üniversiteler, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine, insan sermayesine, araştırma ve teknoloji transferi yoluyla bölgesel inovasyona doğrudan ve dolaylı önemli katkılar sağlarlar" dedi.