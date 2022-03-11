YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvuru sayısı 3 bini buldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar , Ukrayna'danTürkiye'ye gelen öğrencilere yatay geçişte kolaylık sağlandığını belirterek, "Başvurular halen devam etmekte. Bugün itibarıyla bu başvurular, 3 bini bulmuş vaziyette. Bu başvuruların daha ne kadara ulaşacağını kestirmeniz mümkün değil" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Başkanlık'ta Yükseköğretim Kurulu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Burada konuşan Özvar, protokolle harita ve geomatik mühendisliği programlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sıralamasında daha yüksek başarıya sahip öğrenciler tarafından tercih edilmesinin amaçlandığını belirtti. "Öğrencilere verilecek net burs miktarı, aylık 3 bin 500 TL"

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme puanına göre, alanında ilk 30 bin sıralaması içinde yer alan ve üniversitelerin harita ve geomatik mühendisliği birine ilk 4 sırada yerleşen öğrencilere eğitim bursu verileceğini belirten Özvar, "Öğrencilere verilecek net burs miktarı, aylık 3 bin 500 TL'dir. Burslar, her eğitim-öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere verilecektir. Verilecek burs, başarıyı önceleyen bir destek olmasından dolayı öğrencilerin yararlanabilmeleri için her yıl not ortalamalarının 100 üzerinden hesap edecek olursak 70 olması şartı aranacaktır" dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Bu mesleğin gelişmesi için iyi matematik bilen meslektaşlarımıza ihtiyaç var. Bunun da teşvik edilmesi gerekiyor, bunu da teşvik edecek olan bu konuda yetkili odamızdır"ifadelerini kullandı.