YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvuru sayısı 3 bini buldu

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme puanına göre, alanında ilk 30 bin sıralaması içinde yer alan ve üniversitelerin harita ve geomatik mühendisliği birine ilk 4 sırada yerleşen öğrencilere eğitim bursu verileceğini belirten Özvar, "Öğrencilere verilecek net burs miktarı, aylık 3 bin 500 TL'dir. Burslar, her eğitim-öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere verilecektir. Verilecek burs, başarıyı önceleyen bir destek olmasından dolayı öğrencilerin yararlanabilmeleri için her yıl not ortalamalarının 100 üzerinden hesap edecek olursak 70 olması şartı aranacaktır" dedi.