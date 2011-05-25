YÖK Başkanı Özcan'ın "müstehcen" dediği heykel kırıldı

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YÖK Başkanı bu heykeli 'müstehcen' buldu

Atatürk Kültür Salonu'ndaki ebru, heykel, fotoğraf ve karma sergiyi gezerken göğsü açık bir kadın heykelini dikkatli bir şekilde inceleyen Özcan, heykeli müstehcen bulduğunu söyledi. Özcan'ın, açıklamasının ardından heykelin kolunun kırılması ve çeşitli yerlerinin zarar görmesi sergiyi ziyaret eden vatandaşların tepkisine yol açtı. Kırık vaziyette sergilenmeye devam eden heykel sanat severler arasında tartışma konusu oldu.Sergiyi incelemeye geldiklerini söyleyen vatandaşlar ise, "Her ne olursa olsun, yapılan sanata saygı duyulması gerekir. Heykelde çıplak bir kadın görmek istersen zaten görürsün. Bu heykeli bu şekilde değerlendirmek doğru değil" dedi.