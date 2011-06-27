YÖK Başkanı Özcan'dan ÖSYM Başkanı Demir'e ağır sözler: İyi bir idareci değil

T24

'Ben önerdim'

'Sınav dönemi bitsin diye beklemiş olabilir'





‘Uyardım, dinlemedi’

'Savcılığa hemen iletmeliydik'

Mevlana programı başlıyor

‘Türbanı yasaklayana soruşturma’

Özcan, ÖSYM Başkanı Demir ve YÖK’ün gündemindeki diğer konularla ilgili Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in sorularını yanıtladı:Burada kişiler mi yoksa kurumlar mı sorumlu tutulmalı, dikkat etmek lazım. Ben bu kadar aksaklığın üst üste gelmesinde sorunun kurumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela en son geçen seneki soruların yer aldığı tıpta denklik sınavında Ali Bey ilgili yetkiliye birkaç soruyu rasgele seçerek sınav öncesinde “Bu sorular hiç çıktı mı?” diye sormuş. “Hayır çıkmadı” demişler. Ama sonradan geçen sene ile aynı çıktığı ortaya çıktı. Şimdi kim suçlu? Ali Bey mi yoksa onu yanıltanlar mı?Evet, ben önerdim. Kendisiyle bir yurtdışı gezisinde bir hafta birlikte olmuştuk. Mühendis olup da bu kadar toplumun meseleleri hakkında bilgisi olan, sosyal yönü kuvvetli birini daha önce görmemiştim. Alternatifler arasında ismi önümüze geldiğinde bu olumlu intiba etkili oldu.Tabii ki olmam. Bu tür görevlerde kim kime kefil olabilir ki? Biz sadece atamayı yapacak makamlara tavsiye edebiliyoruz. Görevini en iyi şekilde yapması için de her türlü desteği veriyoruz. Ama ondan sonrası onun idareciliği ile alakalı. Ancak kamuoyunda maalesef YÖK ile ÖSYM aynı gibi algılanıyor ve bize de sorumluluk çıkartılıyor. Bu yanlış. ÖSYM özerk bir kurum. Ayrı yasası çıktı.Hayır, sorun orada değil. Çok iyi bir yasal altyapı sağlandı. Eskiden daha kötüydü. Şimdi öyle değil. Şimdiki sorun kurumun idaresiyle alakalı.Çok iyi ve çalışkan bir bilim adamı. Bence tek eksiği, iyi idareci olamaması. Cumhurbaşkanı da Başbakan da söyledi. Riski iyi yönetemedi. Kendisinden daha iyi performans beklerdik. İyi performans gösteremedi. Eğer iyi bir idareci olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Kurumu sıfır noktasında teslim aldı. Ben kendisine de kurumda bir yeni kadroyla çalışması gerektiğini söyledim. Ancak art arda gelen sınavlarda aksama yaşanmasın diye hiç kadro değişikliği yapmadı. Yeni bir yapı kurabilirdi.Bu kadar aksaklık benim başında olduğum kurumda yaşanmış olsa, bugüne kadar beklemezdim, çoktan istifa etmiştim. Biz onunla konuşmadık ama muhtemelen o da bunu düşünmüşse bile, sınav döneminin sağlıklı bir şekilde bitmesi için yapmamış olabilir.Ön soruşturma sonucunda ‘suçludur’ diye gelseydi alınacaktı zaten. “Suçu yoktur” denince biz de almadık. Kendisine kalmış bir şey. Kendisi isterse istifa edebilir, engel yok.İyi niyetli aldığı bazı kararların yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela sınavlarda tuvalet izni verilmemesi son derece rahatsız edici. Dünkü son sınav öncesinde de bir kez daha söyledim. Ama maalesef yine tuvalet izni verilmemiş çocuklara. Israrım sürecek.Çok isteyip henüz tamamlayamadığımız en önemli konu, Türkiye Akreditasyon Kurumu’nun kurulamamasıdır. Öğretim üyelerinin Anadolu’daki üniversitelere eşit dağılımı konusunda istediğimiz noktaya tam gelemedik. Bir de öğretim üyelerinin maaşlarının düzeltilmesi girişimimizden henüz sonuç alamadık.Biz ihbarları çok ciddiye aldık ve İçişleri Bakanımıza haber vererek emniyeti dahil ettik. Ali Bey o kadar almamış olabilir.Orada önemli bir şey yok. Böyle mailler bize çok gelir. Ben gerçekten böyle biri var mı diye baktırırım ve yanıt bile atmam. Ali Bey bana danıştığında da aynısını söyledim. Orada tek eksiğimiz, konuyu savcılığa hemen iletmemek oldu sanırım. Yoksa bir hatamız falan yok.Kontenjanları arttırdık, katsayı sorununu, kılık kıyafet nedeniyle yaşanan sorunları çözdük. 2100 öğretim elemanımızı yurtdışına gönderdik. Üniversiteye öğretim elemanı alma sürecini değiştirdik, YÖS’ü kaldırarak yabancı öğrencilerin gelişini kolaylaştırdık. Şimdi son olarak “Mevlana” programıyla komşu ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye’ye gelişi için değişim programını başlatıyoruz.Bir yılı geçti, sadece bir iki şikâyet gelmiş. Yalnız bazı yerlerde bu tür zorlamalar hâlâ yaşanmıyor değil. Ben ODTÜ’den geldim ama ODTÜ’den ve birkaç başka okuldan şikâyetler geliyor. Kızlarımızın başları okul girişinde zorla açtırılıyor, açmayanlar hakkında tutanak tutuluyormuş. Bundan sonra tutanak tutturan bu öğretim görevlileri hakkında soruşturma başlatacağım.