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YÖK Başkanı Özcan'dan başsağlığı mesajı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

19 Mayıs 2009 03:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özcan mesajında şunları kaydetti:

“Yükseköğretim Kurulu eski üyesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefatını, çalışma toplantısı için bulunduğum Fransa'da üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, arkadaşlarına, öğrencilerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.” (AA)

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