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YÖK BAŞKANI ÖZCAN'A SUÇ DUYURUSU  KASTAMONU (A.A)

02 Mart 2011 14:12

-YÖK BAŞKANI ÖZCAN'A SUÇ DUYURUSU  KASTAMONU (A.A) - 02.03.2011 - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve kurul üyeleri hakkında ''eğitim-öğretimi engelledikleri ve görevi kötüye kullandıkları'' iddiasıyla Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.  Prof. Dr. Gökçebay'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, şunlar kaydedildi: ''Kastamonu Üniversitesine öğretim elemanı alımına izin verilmemesi, öğretim elemanlarının özlük haklarının kısıtlanması, hayırseverlerin önünün kesilmesi, fakültelere dekan ataması yapılmaması, öğrenci alımına izin verilmemesi, öğrencileri olan bölümlerin  kapatılması nedeniyle anayasanın 10'uncu maddesiyle güvence altına alınmış eşitlik ilkesine, 131'inci maddesinde belirtilen kuruluş amacına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5'inci maddesinde belirtilen görevlerine aykırı hareket ettikleri kanaatinde olunduğundan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve Yükseköğretim Kurulu üyelerinin TCK'nın 112'nci ve 257/1'inci maddeleri gereğince eğitim-öğretimin engellenmesi ve görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırılmasını talep ediyorum.''  Bu arada, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın da Prof. Dr. Gökçebay hakkında, Kastamonu Üniversitesinin 2010-2011 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmadaki bazı ifadeler nedeniyle geçen yıl suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. 

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