YÖK Başkanı Özcan: YÖK'ün şekli değiştirilsin

T24 - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'ün kaldırılması yerine belki de şeklinin değişmesi gerektiğini belirterek, "YÖK selahiyetleri itibarıyla, çok fazla selahiyete sahip. Belki bunların fonksiyonları değişir" dedi.



Hematoloji Uzmanlık Derneğince Antalya'nın Belek beldesinde düzenlenen Avrasya Hematoloji Kongresi'ne katılan Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmaları durumunda YÖK'ü kaldıracağına yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Özcan, "YÖK'ün kaldırılması değil de, belki de şeklinin değişmesi gerekiyor. YÖK selahiyetleri itibarıyla, çok fazla selahiyete sahip. Belki bunların fonksiyonları değişir" diye konuştu.



YÖK'ün sadece planlayıcı olması gerektiğini ifade eden Özcan, "Mesela kaç tane mühendise, doktora ihtiyacımız var? O türden çalışmalar yapan, üniversiteleri o yönde ittiren, yönelten bir kurum olmalıdır. O yönde bir çalışma yapılabilir. Bu YÖK'ün kaldırılması anlamına gelmiyor ama şeklinin tamamen değişmesi anlamına gelir" dedi.



Bir gazetecinin, "Siz de olumlu bakıyorsunuz yani" sözleri üzerine Özcan, "Tabii tabii... Bırakın olumlu bakmayı biz hatta böyle bir şeyi kendimiz yapmak istiyoruz. Böyle bir çalışma başlattık. Çoktan beri YÖK'te arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Gerçekten değiştirmek istiyoruz" diye yanıt verdi.

Türban sorunu



Türban sorunuyla ilgili soru üzerine YÖK Başkanı Özcan, konuyu bundan sonra siyasilerin çözeceğini söyledi. Sorunun çözümü için konsensüs gerektiğini ifade eden Özcan, "Herkes kabul ediyor, onların oturup da ilan etmeleri lazım" dedi.



Hiçbir öğretim görevlisinin öğrencileri başörtüsü nedeniyle dersten çıkarmayacağını belirten Özcan, şunları söyledi:



"Dersten öğrencileri çıkarttıkları takdirde öğrencileri onlar hakkında soruşturma başlatırız. Hiçbir öğrenci hiçbir nedenle dersten çıkmayacak, sadece türban değil... Hele imtihan olduğu gün dersin ortasında öğrenciyi dışarıya çıkarmak çok yakışıksız bir şey. Onu hiçbir üniversitemizin yapmayacağını tahmin ediyoruz."



İstanbul Üniversitesi'nde sınav günü bir öğrencinin kılık kıyafeti nedeniyle dışarıya alınması üzerine üniversitelere yazı gönderdiklerini vurgulayan Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hiç başörtüsü geçmemiştir o yazının içinde. Zaten öğrenci türban değil şapka gibi bir şey giyiyormuş. Şapkasıyla atıldığı için bunu doğru bulmadık, mevzuata uygun bulmadık. Mevzuata uygun olmadığını, mevzuata uygun davranışın tutanak tutmak olduğunu ve bunun disiplin kuruluna havalesinin gerektiğini söyledik. Bizim söylediğimiz bundan ibarettir. Ama ben görüyorum bütün siyasilerimiz çok olumlu bir vaziyet alıyorlar. Yakında halledilecektir sanıyorum. İktidar olsun, muhalefet olsun, muhalefetin büyük ortağı olsun, küçük ortakları olsun hepsi gayet olumlu bir yerdeler. Zannediyorum çözecekler. Özellikle kız öğrencilerin üniversiteye rahatlıkla girme ve eğitim hakkından faydalanma kısmı halledilecektir zannediyorum. Öbür kısımları için bir şey söyleyemem. Hani bu ilköğretimde de olacak mı, ortaöğretimde olacak mı... O kısımları bizi alakadar etmiyor. Beni alakadar eden kısmı öğrencilerin eğitim hakkından mahrum olmaması, kılık kıyafetleri nedeniyle."



Özcan, 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı Avrupa Hematoloji Kongresi'nde yaptığı konuşmada da küreselleşmeyle sınırların ortadan kalktığını vurguladı. Bu nedenle bilgi alışverişi ve rekabetin de arttığına işaret eden Özcan, Türkiye'nin de tıp alanında önemli işlere imza attığını kaydetti. Buna karşın en büyük eksikliğin tıbbi malzemelerin ithal edilmesi olduğunu belirten Özcan, bu malzemelerin batı ülkelerine muhtaç olmadan Türkiye'de üretilmesi gerektiğini söyledi.





