YÖK Başkanı Özcan, yeni sınav modelini anlattı

T24 - Özcan, taslak modeli anlattı: Kişiye özel çipli, hologramlı sınav kağıtları olacak. Paket önceden açılırsa çip, ÖSYM'ye mesaj atacak. Sınav salonlarına kamera konulacak.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.Yusuf Ziya Özcan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) skandalı sonrasında taslak çalışması yapılan sınav modelini anlattı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Prof. Özcan, sistemin Almanya'dan transfer edileceğini belirterek "Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dijital matbaaya geçecek, kişiye özel çipli-hologramlı sınav kağıtları basılacak, sınav salonlarına kamera yerleştirilecek ve farklı illerde sınava girişler yasaklanacak. Sınav paketlerinin üzerine çip yerleştirilecek ve sınav öncesinde paketler açılmaya çalışılırsa çip anında ÖSYM'ye mesaj atacak" dedi. Yeni model için teknolojiye ihtiyaç duyduklarını belirten Özcan, ileride de herkese laptop alabilecek kadar para olursa sınavları bilgisayarla yapacaklarını açıkladı.







Özcan, "Herkesin resmi, soruları, cevap anahtarı ayrı ayrı ekranda olacak. Hadi çekebiliyorsanız çekin diyeceğiz. Tabii o zaman da bunlar bilgisayar programını yapan çocukların başına musallat olacaklar, para teklif edecekler. Ahlaksız bir insansan yapabileceklerinin sınırı yok" diye konuştu.





'SINIFTA HOCA KOPYA VERİYOR'



Prof. Dr.Yusuf Ziya Özcan, KPSS'de ortaya çıkan kopya olayına da değinerek, "Kopyacılar bulunmazsa kimse bize güvenmez, herkes yapanın yanında kar kalıyor diye düşünür. O nedenle kopyacıları derhal bulmayız" dedi. Kopya çekmenin iki yaygın yöntemi olduğunu açıklayan Özcan, soruların ya depolardan çalındığını ya da sınıfın içinde olduğunu söyledi. "Yerel hoca, yerel talebeler, birbirlerini tanıyorlar, kapıyı kapatıyorlar, hoca soruları çözüyor, öğrencilere veriyor" diyen Özcan, kapının kapanmasına izin vermeyeceklerini, sınıflara kamera yerleştirileceğini bildirdi.



Ayrıca ikamet yeri örneğin İstanbul, Ankara olan kişilerin Mardin'de, Şırnak'ta sınava girmesinin de önünü keseceklerini bildiren Prof. Dr. Özcan, "Neden ikameti İstanbul'da olan kişi Mardin'de sınava girer, ben anlamıyorum. KPSS döneminde bunların memleket aşkı mı depreşiyor?" diye konuştu.





'ADİ DEĞİL ORGANİZE İŞLER'



Tüm bunların çok ciddi sorunlar olduğunu belirten YÖK Başkanı Özcan, şunları kaydetti: "Bu çok ciddi bir sorun. Bu öğrencilerin karıştığı adi kopya çekme meselesi değil, organize! Piyasada rayiç bedeller oluşmuş. KPSS soruları 20 bin dolara, TUS 70 bin liraya satılıyor. Bunlar organize şirket işi. Siz bunun önüne geçemezseniz devletin en iyi yerleri başarısı itibariyle bunu hak etmeyen bir sürü ideolojik nedenlerle hareket eden insanlarla dolar. Ülkenin 20-30 yılını karartırsınız. Kopyaya benim isyanım bu yüzdendir. Yoksa her imtihanda üç- beş öğrenci birbirine bakar, kopya çeker, çeksinler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da işin içine siyaset karışıp karışmadığı ilişkin ciddi endişelerim var."