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YÖK Başkanı Özcan: Sınav derhal iptal edilmeli

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM’nin 29 Mayıs’ta yaptığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları...

15 Haziran 2011 03:00

T24 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM’nin 29 Mayıs’ta yaptığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın Tıp doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yılki sınavla aynı olmasıyla ilgili soruları cevapladı.

ÖSYM'de bir skandal daha: 100 sorudan 75’inin geçen yılki sınavla aynı çıktı



YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Galatasaray Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖSYM'nin yaptığı Tıpta Denklik Sınavındaki iddialar ile ilgili soruya cevap veren Özcan, "Bu konuda bir müdahalede bulunamayız. Gerçekten yüzde 70'ı ortak soruların. Bu olmaması gereken bir durum. Onun için derhal sınavın iptali ve tekrarlanması gerekir" diye konuştu.

Özcan şunları söyledi:

"Soruların yüzde 70’i ortak. Böyle bir şey olamaz. Sınavın derhal iptal edilmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Onlarla konuşmadan bilgi veremem. Önce bir bilgileneyim sonra gerekli açıklamayı yaparım. ÖSYM bazı sınavları bizim adımıza düzenliyor. Yeni bir formül bulana kadar bu durum devam edecek. İnşallah yakın zamanda bu tür kazalarla karşılaşmayız."


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