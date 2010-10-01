YÖK Başkanı Özcan: 20 yıl içinde Türkiye'yi yok edebilirler

T24 - YÖK Başkanı Özcan, ABD ve İsrail'in domatese yerleştirilecek bir genle Türk milletini 20 yıl içinde yok edebileceğini söyledi.



Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan, Nevşehir Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı dolayısıyla Nevşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı. Prof.Dr. Özcan, bir üniversitenin, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarından soyutlanamayacağını, YÖK olarak üniversiteleri değerlendirirken çevresine ne kadar yararlı oluşuna da bakacaklarını kaydetti. Prof.Dr. Özcan, Türkiye’de yetiştirilen domates ve buğday tohumlarının büyük bir bölümünün ABD ve İsrail’den getirildiğini, bir Türk aydını olarak bazen kendisini çok küçük hissettiğini anlattı. Prof.Dr. Özcan, “İhtiyacımız olan domates tohumunu bu ülkede üretemez miyiz? Evvelden atalarımız bu tohumları üretip, yıllarca bu üretimin devamını sağlamışlar. Biz niye yapmıyoruz? Tohumculukla ilgili araştırma enstitümüz olsa, buna birkaç üniversitemiz öncülük etse fena mı olur? Sonunun ne olacağı da belli değil. Bu domates tohumunu alıyorsunuz, artık genetik programlama diye birşey var, içine bir genetik mekanizma yerleştirirler. Hiç bilmediğimiz hastalıklara kapılabiliriz. Böyle şeylerle zamanla bir milleti yok edebilirsiniz. Öyle bir şeyler yerleştirirler ki, 20 yıl içerisinde o tohumdan yiyen insanlar ölür. Öyle tehlikeler de var. Sadece ‘Aman paramız dışarı gidiyor’ endişesiyle söylemiyorum. Üniversitelerimizin bu konularda bize yardım etmesini istiyoruz” diye devam etti.