T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK Başkanı: Öğrenci affında inceleme aşamasındayız

Öğrenci affıyla ilgili olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 'Teknik olarak inceleme aşamasındayız' dedi

28 Ekim 2013 17:36


YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, öğrenci affıyla ilgili çalışmalara ilişkin ''Teknik olarak inceleme aşamasındayız'' dedi. Çetinsaya, öğretim üyelerinin maaşlarının artırılmasına ilişkin bir soru üzerine Çetinsaya, YÖK olarak talebi ilgili mercilere iletmekle, takip etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Çetinsaya, konunun somut olarak Bakanlar Kurulu'nun takdirinde olduğunu ifade etti.

 

'Politikalarımız devam edecek'

 

'İşaret dilinin üneversitelerde seçmeli ders olarak verilmesi konusunda açıklama yapabilir misiniz?'' sorusu üzerine ise Çetinsaya, engelliler konusunun en önem verdikleri konulardan birisi olduğunu ifade etti.

İşaret dili dersinin de bu konuda bilinçli yapılan ve destekledikleri politakalardan birisi olduğunu belirten Çetinsaya, bu konuda ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını söyledi.

Çetinsaya, ''Bu sembolik olarak bir dersle kalmayacak. Engellilerle ilgili bir bütün olarak politikalarımızı devam ettireceğiz'' dedi.

 

ETİKETLER

öğrenci affıyök başkanıgökhan çetinsayateknik incelemeüniversite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24