YÖK Başkanı: Öğrenci affında inceleme aşamasındayız



YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, öğrenci affıyla ilgili çalışmalara ilişkin ''Teknik olarak inceleme aşamasındayız'' dedi. Çetinsaya, öğretim üyelerinin maaşlarının artırılmasına ilişkin bir soru üzerine Çetinsaya, YÖK olarak talebi ilgili mercilere iletmekle, takip etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Çetinsaya, konunun somut olarak Bakanlar Kurulu'nun takdirinde olduğunu ifade etti.

'Politikalarımız devam edecek'

'İşaret dilinin üneversitelerde seçmeli ders olarak verilmesi konusunda açıklama yapabilir misiniz?'' sorusu üzerine ise Çetinsaya, engelliler konusunun en önem verdikleri konulardan birisi olduğunu ifade etti.

İşaret dili dersinin de bu konuda bilinçli yapılan ve destekledikleri politakalardan birisi olduğunu belirten Çetinsaya, bu konuda ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını söyledi.

Çetinsaya, ''Bu sembolik olarak bir dersle kalmayacak. Engellilerle ilgili bir bütün olarak politikalarımızı devam ettireceğiz'' dedi.