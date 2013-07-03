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YÖK Başkanı İTÜ'de protesto edildi

Birleşik Krallık-Türkiye Bilgi Ortaklığı Konferansına katılan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya İTÜ Maslak Kampüsü'nde protesto edildi

03 Temmuz 2013 13:43

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Birleşik Krallık- Türkiye Bilgi Ortaklığı Konferansı düzenlendi. İTÜ Maslak Kampüsü'ndeki konferansa YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya da katıldı. Kampüste toplanan öğrenciler konferansın yapıldığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ne yürümeye başladı. Öğrenciler, salona yakın mesafede üniversitenin güvenlik görevlilerinin oluşturduğu barikata takıldı.

 

Kapıları içeriden kilitlediler

 

Grup, güvenlik görevlilerini aşıp, koşarak konferansın yapıldığı salonun kapısına geldi. Kapılar içeriden kilitlendi. Bir süre kapıyı açılması için zorlayan grup, daha sonra kapının önünde slogan atmaya başladı. Grup, daha sonra çevik kuvvet ekiplerinin de önlem aldığı konferans salonunun önünde oturarak eylemlerini sürdürmeye karar verdi. Çetinsaya da eylem sırasında bir açıklama yaparak, 'Şiddet içermedikçe her türlü söylem, eylem meşrudur. Bunda yadırganacak bir şey yok' dedi.

Öğrenciler salonun adını değiştirdiler

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, konferansa ara verildiği sırada arka kapıdan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nden ayrıldı. Ön kapıda bekleyen öğrenciler Çetisaya'nın ayrıldığını öğrenince eylemlerine son verdi. Bu sırada protestocu öğrencilerden biri sprey boyayla kültür merkezinin tabelasındaki Süleyman Demirel adını silerek, yerine Abdullah Cömert yazdı. Öğrenciler daha sonra sloganlar atarak kültür merkezi önünden ayrıldı.

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