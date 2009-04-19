T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK Başkanı, Haberal'ı aradı

YÖK Başkanı Özcan, Ergenekon'dan tutuklanan ve hastanede tedavi gören Prof. Haberal'ı arayıp sağlığını sordu

19 Nisan 2009 03:00

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan ve hastanede tedavi gören Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal'ı telefonla aradı.

Organ nakli kongresinde Haberal gerginliği

NTV'nin sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Özcan, dün, Haberal'ı aradığını ve rahatsızlığı ile ilgili bilgi aldığını söyledi.

Özcan, "Bir sorun yaşarsa,, bana ya da İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet Hoca'ya müraacat edebileceğini söyledim" dedi.

Haberal'ın, "Sağlık durumum iyi" dediğini aktaran YÖK Başkanı, "Bu son yaşadığı olay ve psikolojik durumu, kalp spazmına yol açmış. Kendisine acil şifalar diledim" diye konuştu. 
 
Özcan, rektörlerin gözaltına alınmasıyla ilgili eleştirileri ise YÖK Başkanvekili İzzet Özgenç'in, "Ben savcı olsam, davetle gelebilecek birini zorla aldırmazdım" sözlerini hatırlatarak değerlendirdi.

Özcan, "Özgenç, iyi bir ceza hukukçusu. Söylediklerinin bir ağırlığı olduğunu düşünüyorum" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24