YÖK Başkanı, Haberal'ı aradı

NTV'nin sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Özcan, dün, Haberal'ı aradığını ve rahatsızlığı ile ilgili bilgi aldığını söyledi.Özcan, "Bir sorun yaşarsa,, bana ya da İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet Hoca'ya müraacat edebileceğini söyledim" dedi.Haberal'ın, "Sağlık durumum iyi" dediğini aktaran YÖK Başkanı, "Bu son yaşadığı olay ve psikolojik durumu, kalp spazmına yol açmış. Kendisine acil şifalar diledim" diye konuştu.Özcan, rektörlerin gözaltına alınmasıyla ilgili eleştirileri ise YÖK Başkanvekili İzzet Özgenç'in, "Ben savcı olsam, davetle gelebilecek birini zorla aldırmazdım" sözlerini hatırlatarak değerlendirdi.Özcan, "Özgenç, iyi bir ceza hukukçusu. Söylediklerinin bir ağırlığı olduğunu düşünüyorum" dedi.