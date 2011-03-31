YÖK Başkanı Facebook sınavından kaldı

T24- YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Facebook hesabında kendisine gelen yorumlara cevap vermeyince tepki topladı. Haftasonu yapılan YGS sınavının ardından öğrencilerden gelen şikayetler arttı.



Betül Kotan'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (31 Mart 2011) haberi şöyle:







Facebook hesabındaki arkadaş sayısını artırmak için YÖK’ün bahçesinde beslediği horozunu hediye eden, arkadaş sayısı 4 bin 661’e ulaşan Özcan’ın duvarına binlerce genç, formasyon, lisans tamamlama ve sınavlara ilişkin şikâyetlerini ve taleplerini yazıyor. Özcan bir çoğuna yanıt veremediği için tepki topluyor. Geçen haftasonu yapılan YGS’nin ardından çok sayıda aday, Özcan’a sanal yoldan yüklendi.

Burcu Gökçe: Sınav bir rezaletti. Nasıl bir sistemdir? Yazık günah. Profesör mü seçiyorsunuz, üniversiteye öğrenci mi?

Ayşe Talan: Sınava girerken bu kadar da olmaz dedirten önlemler adı altında biz öğrencilerin stresini katladınız. Bu kadar öğrencinin vebali üstünüzde.

Neslihan Şentürk: Uzun paragraflara zaman yetmedi insafsızlar...

Esra Nergiz: Neymiş YGS kolaymış bu muydu kolay... Haram zıkkım olsun. Öbür dünyada iki elimiz yakanızda olur inşallah. Vicdansızlarr...

Demet Gökduman: ..Nefret ettim sizden. Hazırlayacağınız sorular da kazandıracağınız üniversite de alın sizin olsun. Lanet olsun.

Cihad Yavuzyılmaz: Hocam bu kadar berbat bir silgi görmedim ben. O kadar para veriliyor. Kimse bakmıyor mu bu silgi nasıl siler diye. Bir yeri biraz silmeye kalksak yırtılacak gibi oluyordu. Sorulara diyecek lafım yok zaten. Sınıflara koyduğunuz saatleri az daha küçük yapsaydınız cebime girebilirdi. Herşeyi geçtim tam 50 sayfaydı kitapçık, yuh yani. Berbat sisteminizi geçtim berbat uygulamanızı da alkışlıyorum :)

Ali Özdeniz: Silgi miydi fil derisi miydi anlamadım:)