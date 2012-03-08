YÖK Başkanı da 'Tam Gün Yasası'na onay verdi!

T24 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, YÖK olarak, Tam Gün Yasası'nın, sağlık eğitiminin kalitesi, sürdürülebilirliği ve planlaması açısından bir zorunluluk olduğunu bildiklerini ve desteklediklerini bildirdi.

Çetinsaya, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün desteğiyle Pendik Green Park Oteli'nde düzenlenen Sağlık Eğitimi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, insanı gözeten, gelişme, huzur ve barışı esas alan toplumlar için sağlık eğitimi konusunun öncelikli bir alan olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda bu yönde reform niteliğinde başarılı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Çetinsaya, ''Bu bağlamda hasta hakları temelli yapılan iyileştirmeler gerçekten memnuniyet vericidir'' dedi.

Dünyadaki kırılgan ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, sağlık harcamalarının ekonomiye yansımalarının titizlikle izlenmesi gerektiğini belirten Çetinsaya, şunları kaydetti:

''Ülkemiz sağlık çalışanlarının kurumsal farklılıklarıyla ortaya çıkan farklı özlük hakları uygulamaları, sağlık eğitiminin geleceğini tehdit etmekte, haksız rekabete neden olmakta ve sürdürülebilirliği imkansız kılmaktadır. Artık geçmiş dönemlerde kalan ve sadece hekim tarafından sürüdürülen bireysel sağlık hizmeti sunumu yerini ekip çalışmasına bırakmıştır.

Nitelikli sağlık hizmeti için nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gerekliliği hizmet kalitesi ve planlamasını etkileyen önemli bir eğitim sorunu olarak gündeme gelmektedir. YÖK olarak, Tam Gün Yasası'nın, sağlık eğitiminin kalitesi, sürdürülebilirliği ve planlaması açısından bir zorunluluk olduğunu biliyor ve destekliyoruz.''