YÖK Başkanı: Ben de meraktan ölüyorum

T24 - "KPSS ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Ben de sizin kadar meraklıyım ve gerçekten bilmek için yani böyle çok ölüyorum" diyen YÖK Başkanı Özcan, soruşturma ve telekulak iddiaları ile ilgili neler söyledi?





YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, ''Başbakanımıza dün rapor hakkında bilgi verdim'' dedi.



KPSS'deki kopya iddialarının savcılık tarafından soruşturulduğunu belirten Özcan, ''Benim burada bir şey söylemem çok ayıp olur. Zaten çok da bilmiyorum. Denetleme Kurulumuz ikinci raporunu bitirdi. Onu da inceliyoruz, ondan da savcılığı haberdar ettik. Çünkü savcılık da araştırmalarına o bizim raporun çerçevesinde yürütüyor. Bazen iki grup, savcılıkla denetleme kurulu paslaşıyorlar. Soruşturma hakkında bir şey söylemem maalesef mümkün değil'' diye konuştu.



Özcan, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin detayları hakkında ise şunları söyledi:



''Başbakanımıza dün bilgi verdim. Ne olduğunu, nasıl gittiğini... Rapor hakkında bilgi verdim. Bir de genel olarak YÖK ile ilgili her bir ayda yaptığımız konuşmayı yaptık. Bilgilendirmeydi. KPSS'nin iptal edilmesine ilişkin bir şey söylemedi. Çünkü o da biliyor ki savcılık hala bunu inceliyor.''

''Ben de sizin kadar meraklıyım"



Özcan, YÖK'ün araştırma bulguları için de bir açıklamada bulunmadı. ''Ben onu da size söyleyemem. O da gizli bir rapor. Maalesef KPSS ile ilgili size söyleyeceğim bir şey yok. Şu an inanın ben de sizin kadar meraklıyım ve gerçekten bilmek için yani böyle çok ölüyorum, bir an önce çıksa da şunu sonuçlandırsak diye'' diyen Özcan, pek çok insanın zarar gördüğünü belirterek şöyle konuştu:



"Neredeyse 60 bin memur adayı bu işin sonucunu bekliyor. Biz bu soruşturmayı sonuçlandıralım da onların da ataması olsun diye...Öğretmenlerle ilgili mesele oldukça ciddi. 30 bin öğretmen atanacak. Bazı illerimizde ilkokullarda neredeyse hiç öğretmenimiz kalmadı. Bir an önce bu işi temizleyip oralara öğretmen atamak zorundayız. Milli Eğitim Bakanımız da onun için çalışıyor.''



Özcan, sınavın tümünün mü yoksa sadece eğitim bilimleri testinin mi iptal edileceği konusunun soruşturma sonrasında netliğe kavuşacağını belirtti.

Telekulak iddiaları için ne dedi?



Özcan, ayrıca ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan'ın telekulak iddialarına ise "Öyle bir şeyin olacağına da çok ihtimal vermiyorum. Niye daha önce olmadı da şimdi oldu'' diye yanıt verdi.