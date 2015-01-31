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YÖK Başkanı: Açık uçlu soru iddiaları doğru değil

Prof.Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, üniversiteye giriş sisteminde değişiklik yapılacağına yönelik iddiaları yalanladı

31 Ocak 2015 19:19

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, basında yer alan 2015 üniversite sınavında açık uçlu soru sorulacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cihan haber ajansının haberine göre, Başkan Saraç, basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. YÖK Başkanı Saraç’ın açıklaması şöyle: “Bugün bazı basın yayın organlarında “Üniversiteye giriş sisteminde bir değişiklik yapılarak açık uçlu/yazılı cevap gerektiren soru sorulacağına” dair haberlere yer verilmesi üzerine 2015 üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin tereddüt yaşamamaları için açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

'Üniversiteye giriş sisteminde değişiklik yapılarak açık uçlu/yazılı cevap gerektiren soru sorulacağına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sınavlar bu kadar yaklaşmış iken bu türden gerçek dışı haberler ve açıklamalar ile öğrencilerimizde kafa karışıklığına yol açılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu arada Başkanlığımızın, basın yayın organlarının kendilerine intikal eden duyum ve haberlerin teyidine ilişkin taleplerini her zaman cevaplandırmaya hazır olduğunu da ifade etmek isteriz.

Sevgili öğrencilerimizin çalışmalarına aynı minval üzere devam etmelerini, üniversiteye giriş sisteminin usul ve esaslarını belirleme yetkisinin münhasıran YÖK'te olduğunu, ÖSYM’nin ise bu belirlenen esaslara göre sadece sınavları yapan kurum olduğunu hatırlatırız. Bu vesile ile YÖK olarak bu tür büyük kitleleri alakadar eden değişiklik çalışmalarının süreci beyan edilmiş bir tarzda ve kamuoyu önünde açık bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dair başkan olarak tayin edilişimizin akabinde ifade ettiğimiz düşüncemizin bizim için bir ilke olduğunu da bir defa daha kamuoyu önünde beyan ediyoruz.”

 

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