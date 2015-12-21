Yok artık Real Madrid: 10-2!

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 10-2 yendi. Gareth Bale ilk kez Real Madrid formasıyla 4 gol atarken, Karim Benzema da hat-trick yaptı.

Konuk ekip, ilk 28 dakikada iki futbolcusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Maçın 3. dakikasında Real Madrid'den Danilo'nun kaydettiği golle başlayan Madrid derbisinde Rayo Vallecano, 10. dakikada Amaya ile beraberliği yakalayıp, 12. dakikada Jozabed'in golüyle Santiago Bernabeu Stadı'nda 2-1 öne geçti.

Konuk ekibin sevinci uzun sürmedi. 14. dakikada Toni Kross'a yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gören Tito, Rayo Vallecano'yu sahada 10 kişi bıraktı. Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 25. dakikada Gareth Bale ile skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza alanında Sergio Ramos'a yaptığı faulün ardından Baena da kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, Rayo Vallecano sahada 9 kişi kaldı. Penaltı verilen pozisyonda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, skoru 3-2 yapıp, takımını yeniden öne geçirdi.

Maçın 42. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Galli futbolcu Bale, kaydettiği golle ilk yarının skorunu ilan etti: 4-2

İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Madrid, 48. dakikada Benzema'nın golüyle farkı 3'e çıkardı: 5-2. Rakibinin 9 kişi kalması ve skor avantajıyla sahanın tek hakimi olan Real Madrid, 54. dakikada Cristiano Ronaldo, 61 ve 70. dakikalarda Bale, 79 ve 90. dakikalarda ise Benzema'yla rakip fileleri havalandırmayı başardı ve sahadan 10-2'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid, aldığı bu galibiyetle puanını 33'e yükselterek puan cetvelinde üçüncü sıradaki yerini korudu. Düşme hattındaki Rayo Vallecano ise 14 puanla 16. sırada yer aldı.

Bu arada, karşılaşma öncesi Santiago Bernabeu Stadı'ndaki bir grup taraftarın, teknik direktör Rafael Benitez'in yanı sıra kulüp başkanı Florentino Perez aleyhine "istifa" tezahüratlarında bulunması dikkati çekti.