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Spor

"Yok artık LeBron James"; 70. triple double!

İşte NBA'de gün gecenin sonuçları

18 Mart 2018 19:49

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 114-109 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarı olan yıldız oyuncu LeBron James, kariyerindeki 70. "triple double'a" imza attı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 114-109'luk skorla geçti.

Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James, 33 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle bu sezon 15'inci, kariyerinde 70. defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Öte yandan LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 15 "triple double" yaptı.

Jeff Green 21, Jordan Clarkson 19 ve Ante Zizic ise 14 sayıyla Cavaliers'ın maçı kazanmasına katkı sağladı.Bulls'ta Denzel Valentine'nin 34 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ile Bobby Portis'in 15'er sayı ve ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Portland Trail Blazers seriyi sürdürdü

Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alan Portland Trail Blazers sahasında Detroit Pistons'u 100-87 yenerek art arda 12. galibiyetini elde etti.

Blazers'ta Damian Lillard 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performansıyla takımının galibiyet serisini 12 maça çıkarmasında önemli rol oynadı. Ev sahibinde CJ McCollum 16 sayı, 6 ribaunt, Jusuf Nurkic 13 sayı, 8 ribaunt ve Al-Farouq Aminu 10 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı yapan diğer isimler oldu.

Pistons'ta Andre Drummond'un 18 sayı ve 22 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Sonuçlar 
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 122-117 
Washington Wizards-Indiana Pacers: 109-102 
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 101-107 
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 114-106 
New York Knicks-Charlotte Hornets: 124-101 
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 109-114 
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 101-94
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 117-101 
Utah Jazz-Sacramento Kings: 103-97 
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-124 
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 100-87

(beIN Sports)
 

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