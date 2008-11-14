Yok artık LeBron...

NBA’de Cleveland Cavaliers, Milwaukee’yi LeBron James’in muhteşem performansı ile 99-93 mağlup etti. Geceye damgasını vuran James, 43 dakika süre aldığı maçı 41 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.James'in üç adım çizgisi dışından yaptığı smaç ise büyük tartışmalara neden oldu. James'in tarihe geçecek ve yorumcular tarafından imkansıza yakın olarak nitelenen smaçı, İnternette de izlenme rekorları kırdı.