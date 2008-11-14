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Spor

Yok artık LeBron...

41 sayı bırakan LeBron, serbest atış çizgisinden smaç basınca dünya şaşkına döndü.

14 Kasım 2008 02:00

41 sayı bırakan LeBron, serbest atış çizgisinden smaç basınca dünya şaşkına döndü.


NBA’de Cleveland Cavaliers, Milwaukee’yi LeBron James’in muhteşem performansı ile 99-93 mağlup etti. Geceye damgasını vuran James, 43 dakika süre aldığı maçı 41 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.

James'in üç adım çizgisi dışından yaptığı smaç ise büyük tartışmalara neden oldu. James'in tarihe geçecek ve yorumcular tarafından imkansıza yakın olarak nitelenen smaçı, İnternette de izlenme rekorları kırdı.




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