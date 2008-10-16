Yok artık Kobe!..



Yunanistan'ın Olympiakos takımı, geçtiğimiz sezon NBA'in en değerli oyuncusu seçilen Kobe Bryant'e büyük bir teklif yapmayı planlıyor.



Üç yıl için yaklaşık 83 milyon dolarlık bir teklife hazırlanan Yunan ekibi, sezon sonunda opsiyonunu kullanıp serbest kalabilecek Kobe Bryant'ı kadrosuna katmak istiyor.



NBA oyuncusu Josh Childress'ı renklerine bağlayarak transfer piyasasına damga vuran Yunan ekibi Olympiakos, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kobe Bryant'e teklif yapmaya hazırlanıyor.



Amerikan basınına da yansıyan haberlere göre Kobe Bryant'ın opsiyonunu kullanıp serbest kalması durumunda, yıldız oyuncuya üç yıl için net 60 milyon Euro teklif etmeye hazırlanan Olympiakos, teklifin içinde özel bir villa, yat ve şampiyonluk primi gibi ekstralar da sunacak.



Euroleague'de şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan Yunan takımı Olympiakos'un teklifi, Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusuna sunabileceği en yüksek maaştan da fazla... NBA'deki toplu iş sözleşmesi kuralları gereği Lakers, Kobe'nin bu yaz serbest kalması durumunda oyuncusuna 6 yıl için yaklaşık 150 milyon dolar önerebilecek.



Ancak bunun içinde yüzde 40 civarında bir gelir vergisi de bulunuyor. Yani Kobe'nin Lakers'tan alabileceği en yüksek teklif net olarak 6 yıl için 90 milyon dolar civarında... Buna karşın Olympiakos'un teklifi, kur farkı hesaplandığında -ekstralar hariç- üç yıl için yaklaşık 83 milyon dolar oluyor.



Eski bir basketbolcu olan babasının yanında çocukken bir süre İtalya'da yaşayan ve İtalyancayı kusursuz konuşan Kobe Bryant, iyi bir teklif gelmesi durumunda Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığını daha önce açıklamıştı.



Childress transferi sonrasında ilgiden fazlasıyla memnun olan Olympiakos yönetimi ise yeni yıldızları transfer etmek için çok hevesli olduğunu her fırsatta tekrarlıyor.

