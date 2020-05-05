YÖK açıkladı: Lisans programlarını tercih edebilmek için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

T24 Haber Merkezi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için uygulanan 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl 165 dakikaya çıkarıldığını ve baraj puanının da 180'den 170'e düşürüldüğünü açıkladı.

YÖK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YKS tarihlerinin öne çekildiğini açıklamasının ardından tepkiler yükselirken, sınav prosedüründe revizyona gitti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınav takvimlerinde yapılan değişiklikler sonucu tarihi birden çok kez değiştirilen YKS'ye ilişkin YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: