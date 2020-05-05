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YÖK açıkladı: Lisans programlarını tercih edebilmek için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin süresi artırıldı

05 Mayıs 2020 00:35

T24 Haber Merkezi
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için uygulanan 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl 165 dakikaya çıkarıldığını ve baraj puanının da 180'den 170'e düşürüldüğünü açıkladı. 
 
YÖK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YKS tarihlerinin öne çekildiğini açıklamasının ardından tepkiler yükselirken, sınav prosedüründe revizyona gitti. 
 
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınav takvimlerinde yapılan değişiklikler sonucu tarihi birden çok kez değiştirilen YKS'ye ilişkin YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 
 
"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.
 
Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
 
Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır."
 
 

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