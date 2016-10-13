YÖK, 15 üniversitenin denkliğini iptal etti

YÖK, 'FETÖ' ile ilişkisi bulunduğu iddiasıyla yurt dışındaki 15 üniversitenin diploma denkliğini iptal etti. Her yıl yapılan incelemeler sonucunda daha önce tanınan üniversitelerin denklikleri iptal edilebiliyor.

Yurt dışındaki üniversitelerin diplomalarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından onaylanarak denklik verilmesi gerekiyor. YÖK bazen üniversitelerin yanı sıra programlar için de ek koşullar isteyebiliyor.

Milliyet'ten Ayşe Bozan Yılmaz'ın haberine göre, o nedenle KKTC üniversiteleri gibi ÖSYM tarafından yerleştirilen üniversiteler hariç, yurt dışında eğitim almayı planlayanların öncelikle YÖK’e dilekçeyle başvurarak gidecekleri üniversitenin ve programın diploma denkliğinin olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor.