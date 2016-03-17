YÖK 14 fakülteye dekan ataması yaptı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen 4'üncü toplantısında, çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra bazı gündem maddeleri ile dekan atamaları konusu görüşüldü.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, kurul, Engelsiz Eğitim Vakfı'nın İstanbul'da kurmak istediği "İstanbul Metropol Üniversitesi" ile Fenerbahçe Kulübü'nün kurmak istediği üniversiteye ilişkin olumlu görüş bildirdi ve Bakanlar Kurulu'na arz edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verdi. YÖK ayrıca, devlet üniversitelerine ait 14 fakülteye de dekan ataması yaptı.

Dekanların isimleri ve atandıkları fakülteler şöyle:

- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Hasan Güneş

- Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Hasan Ferdi Gerçel

- Bursa Tekni̇k Üniversitesi Orman Fakültesine Prof. Dr. Ramazan Kurt

- Bülent Ecevi̇t Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu

- Gebze Tekni̇k Üniversitesi İşletme Fakültesine Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı

- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Gülsüm Ak, Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak, İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Mürteza Bedir

- İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine Prof. Dr. Saffet Köse

- Karabük Üniversitesi Orman Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Bahattin Çelik

- Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Nuriye Nihal Kafalı

- Recep Tayyi̇p Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Fatih Seyis

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı