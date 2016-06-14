Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun ezdiği Şule Bilgi Dere'nin son anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda araç trafiğine kapalı alanda yürürken, bir kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule İdil Dere'nin son anlarını güvenlik kameraları görüntüledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa'nın haberine göre; üniversites öğrencisi Dere, yaya ve bisikletlilere ayrılmış yolda yürürken, Kurbağalıdere ıslah çalışmaları için balçık taşıyan kamyonunun geri manevrası sırasında ezilerek can verdi.

Yaklaşık bir ay önce, Moda’da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra Yoğurtçu Parkı’nın yanındaki yürüyüş yolundan evine dönen Şule İdil Dere, 5 dakika uzaklıktaki evine ulaşamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; saat 23.10 sıralarında Şule İdil Dere'nin yaya yolunda yürüdüğü görülüyor. Dere, bir kameranın görüş açısından yürüyerek çıkarken, bir diğer kameraya ise geri manevra yapan bir kamyonun görüntüleri yansıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İSTAÇ A.Ş.'nin personeli M.K.’nin kullandığı araç, geri manevrası sırasında yürüyüş yolundaki Şule İdil’e çarpıyor.

Yayaları uyaran herhangi

bir işaret yok

Görüntülerde yaya ve bisiklet yolunu kullanan çok sayıda bisikletli ve yaya geçişi olmasına rağmen güvenlik için herhangi bir işaretlemenin olmaması dikkat çekiyor. Kamyonun geri manevra yaptığı sırada çarpmanın etkisi ile birden durduğu kazanın yaklaşık 10 dakika sonrasında olay yerine bant çekildiği görülüyor. Ancak ailenin iddiasına göre, gözaltına alınan sürücü, "görüntülerden görüldüğü gibi tedbir alınmıştır" denilerek serbest bırakıldı.

"Kimse özür bile dilemedi"

Çocuğun ölümünün aydınlatılmasını isteyen anne Nesrin Arslan, olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen bugüne kadar herhangi kurum ve yetkili kişinin bir açıklama yapmadığını, bir özür bile dilemediklerini söyledi. Şule İdil Dere’nin ailesi soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu.

Konunun aydınlatılması için TBMM ve İstanbul Belediye Meclisi’ne soru önergesi verildi. Öte yandan Change.org’da "Şule İdil Dere cinayetinin sorumlularını arıyoruz" başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya, bu güne kadar destek verenlerin sayısı 5500 kişiyi aştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri;