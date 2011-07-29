-YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÖRÜŞMELERDE 2. RANDEVU LEFKOŞA (A.A) - 29.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün ikinci kez bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgede bulunan resmi ikametgahında bir araya gelen liderler, 25 Temmuz'daki görüşmede ele almaya başladıkları Yönetim ve Güç Paylaşımı ana başlığı altındaki konuları görüşmeyi sürdürecek. Görüşmede, Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altındaki ''federal kamu hizmeti'' konusunun gündeme gelmesi ve görüşmenin tam gün sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 7 Temmuz'da Cenevre yapılan üçlü Kıbrıs zirvesinde alınan karar uyarınca, 25 Temmuz-21 Ekim tarihleri arasında 19 yoğunlaştırılmış görüşme yapacak. Görüşmelerde, Kıbrıs sorununun tüm özlü konuları ele alınacak. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Ekim sonunda liderleri yeniden üçlü görüşme için New York'a davet edecek.