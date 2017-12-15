Yoğun sis, Ankara'da etkili oldu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 50 metrenin altına düştü. Yoğun sis nedeniyle çok sayıda trafik kazası yaşanırken, yetkililer buzlanmalara karşı uyarıda bulundu.

Ankara\'da sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Eryaman, Balgat, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar ve çevre yollarında yoğun görülen sis, görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı. Meteoroloji verilerine göre hava sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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