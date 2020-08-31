Yoğun polis önlemine rağmen on binlerce Belaruslu, Lukaşenko'yu doğum gününde de protesto etti; "hediyelerle" saraya yürüdü

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Belarus'un başkenti Minsk'te on binlerce kişi polis baskısı ve caydırma girişimlerine rağmen bir kez daha sokaklara çıkıp 26 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya istifa çağrısında bulundu.

AFP ve yerel basının aktardığına göre eylemlerin 3. haftasını doldurduğu gün sokaklarda 100 binden fazla insan vardı.

Pazar günü yapılan protestolar Lukaşenko'nun 66. doğum gününe denk geldi. Kalabalık bir grup protestocu, Lukaşenko'nun çevik kuvvet ve toplumsal olaylara müdahale araçları tarafından korunan resmi konutu Bağımsızlık Sarayı'na yürüdü. Protestocular, "Dışarı çık! Doğum günün için geldik!" diye tezahürat yaptı.

Protestoları organize edenler internet üzerinden muhaliflere Lukaşenko'nun doğum günü için "tavırlarını gösteren yaratıcı el yapımı hediyeler" ve çiçek getirme çağrısında bulunmuştu. Protestoculardan biri kartondan yapılma bir tuvalet getirirken, bir diğeri de üstünde "diktatörlük" yazan bir tabutla geldi.

Yerel saat ile 14.00'da başlayan eylemlerde polis dakikalar sonra ilk gözaltıları gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı eylemlerin ilk iki saatinde 125 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilere yasa dışı eylemlere katılma suçlaması yöneltiliyor.

Çevik kuvvet güçleri bazı noktalarda protestocuların çeşitli yollara girmesini önlemek için kalkanlarını kullandı. Eylemciler, başkentin çeşitli noktalarına gidebilmek için bölünerek alternatif yollar kullandı.

Yerel medyada şehrin ünlü Bağımsızlık Meydanı'na giden askeri araçların videoları paylaşıldı.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.