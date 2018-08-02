Yoğun çalışma saatleri grev sebebi oldu; Eyfel Kulesi kapılarını kapattı

Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin çalışanları, yoğun çalışma saatleri sebebiyle iş bırakma kararı aldı. Grev nedeniyle kule ziyarete kapatıldı. Dün akşam saatlerinde başlayan grevin bugün de devam edeceği bildirildi.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi (SETE) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuleyi ziyaret eden kişiler için internet üzerinden ve girişte bilet satış uygulamalar olduğu kaydedilerek, çalışanların önceden satılan ve saati belirlenmiş biletlere sahip ziyaretçilerin aşırı yoğunluğunu gerekçe göstererek greve gitme kararı aldığı belirtildi.

Her gün 09.00-00.45 saatlerinde ziyarete açık kulede, son dönemde yapılan değişiklikle, internet üzerinden satın alınan biletlere öncelik tanınarak kule asansörlerinin bir bölümü sadece bu kişilerin kullanımına tahsis edilmişti.

Çalışanlar, bu durumun aşırı yığılmalara neden olduğunu belirterek, ziyaretçiler ve görevliler arasında sık sık gerginlikler yaşandığını ifade ediyor.

Geçen yıl 6,2 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, Fransa'da Louvre Müzesi ve Versay Sarayı'ndan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü turistik mekan olarak kayıtlara geçti