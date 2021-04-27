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Yoğun bakımdan çıkan Mısra Öz: Çok zor günler geçirdim; bunun da üstesinden geldim

27 Nisan 2021 17:54

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. Mısra Öz, ”Mücadelemi sürdüren herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Mısra Öz, Koronavirüs tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Sel’in tedavisi devam ediyor. 

TELE1’e konuşan Mısra Öz, şu ifadeleri kullandı: 

“Önemsenmesi gereken bir hastalık. Genç, yaşlı hiç bakmıyor. Büyük tahribatlar verebiliyor. Bu sefer de yendik. Bunun da üstesinden geldim. Gerçekten herkesin inanılmaz dikkat etmesi gerekiyor. Bu işin şakası yok. Çok zor günler geçirdim. Ama toparlanacağım. Mücadelemi sürdüren herkesle gurur duydum. Herkese çok teşekkür ederim.”

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