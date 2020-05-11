Yoğun bakımdan çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ilk olarak takımın durumunu sordu, yöneticilere talimat verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakımdan çıktı. 4 gün önce 10 saat süren bir beyin ameliyatından çıkan Cengiz ilk olarak takımın durumunu sordu. Başkan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımıcısı Yusuf Günay'a takımın durumunu sordu, "Herkesin moralini yüksek tutun" talimatını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, bir dizi operasyon geçirecek olan Cengiz, yönetici arkadaşlarına, “Kulüpte işleyiş aksamasın. Herkesin moralini yüksek tutun. Takımda kimse problem yaşamasın” dediği öğrenildi.

Albayrak ve Günay ise kimsenin bir sıkıntısının olmadığını belirtip, “En kısa sürede aramızda olacaksınız” yanıtını verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in de Başkan’ı sürekli aradığı belirtildi.