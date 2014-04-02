Yoğun bakımdaki Kenan Işık'ın doktorlarından iyi haber

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 13 gündür tedavi altında tutulan ünlü sunucu ve tiyatro sanatçısı Kenan Işık’a dün tomografi ve beyin MR’ı çekildi.

Günlerdir beynin kendisini onarması için uyutulan Işık’ın çekilen tomografi ve MR sonuçları hastanede bekleyen eşi Beril Işık ve kardeşi Cengiz Işık ile paylaşıldı. Doktorların yaptıkları tetkiklerin umut verici olduğunu belirten Beril Işık, “Sabah saatlerinde çekilen tomografi ve beyin MR çekimleri sonuçlarının değerlendirilmesine göre olumlu noktaya gelinmiş. Doktorlar durumun stabil olduğunu, bulgularda beyinde herhangi bir komplikasyonun olmadığını, iyi bir noktaya gelindiğini, bu aşamadan sonra beynin kendi haline bırakılarak gelişmeleri takip etme yoluna gireceklerini ifade ettiler.” dedi. Uyutulma sürecine devam edileceğini aktaran Beril Işık, “Bundan sonra ortaya çıkacak klinik bulgular takip edilecek. Bunlar iyi gelişmeler, umarım beyin kendini toparlar ve ondan beklediğimiz ışığı alırız.” ifadelerini kullandı.