Yoğun bakımdaki hasta!..

Meğer Denizli’nin horozu deplasmanda da ötermiş…



Sevecen Tunç / Tempo24



Sezon boyunca kendi evinde mağlubiyeti hiç tatmayan Bordo Mavililer’e konuk ekip Denizlispor bir sürpriz yaptı. 0-2’lik skor, sezonu sıkıntılı geçiren yeşil siyahlılar için moral, şampiyonluk yolundaki Trabzonspor için ise endişe vericiydi.



Turkcell Süper Lig’in 21. haftasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’ndayız. Tribünler tıklım tıklım... Çılgınlar, Farozlular, Tsiralar… Trabzon’un ateşli taraftarları tribünde yerlerini almışken, stad neden böyle sessiz? Bordo mavi kramponların “fırtına” öncesi sessizliği mi dersiniz?



Maç başlamadan önce sorularıma eşlik eden istatistiki savım, Denizlispor’un Trabzon’da Karadeniz fırtınasına tutulacağı yönündeydi. Daha önce karşılaştıkları 17 maçta Denizlispor’a hiç mağlup olmayan Trabzonspor’un 14 galibiyetlik açık ara üstünlüğü vardı. Üstelik Bordo Mavililer bu sezon kendi evlerinde hiç yenilgi almamıştı. Yeşil siyahlı ekip ise, 3. haftada Konya’da aldığı beraberliği saymazsak, deplasman maçlarında değil galibiyet, puan yüzü dahi görmemişti. Fakat “ev”deki hesap çarşıya uymadı. 20 haftadır sadece kendi evinde öten horoz, deplasmandaki ilk galibiyet türküsünü maçın 15. dakikasından itibaren Avni Aker’de söylemeye başladı.



Trabzonsporlu Tayfun’un maçın 14. dakikasında yararlanamadığı pozisyounun hemen ardından sahneye Denizlispor’un sezon arası transfer ettiği iki yabancı oyuncu; Angelov ve Bangoura çıkıyor. Bangoura'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Bulgar oyuncu Angelov ağlara gönderiyor. Golden birkaç dakika sonra Tayfun yeniden boy gösteriyor. Ceza alanının dışında topla buluşan oyuncu iki rakibini de geçtikten sonra sol ayağıyla sert vurduğu top yandan auta çıkıyor...



İki Tayfun arası gelen ‘Angelov golü’ Trabzonspor’u fena sarsmışa benziyor. Trabzon’un bal yapamayan arısı Gökhan, 40. dakikada topu kaleye göndermek yerine Isaac’e pas vermeyi tercih edince Trabzonspor bal gibi golden oluyor! Dağlara taçlara giden şutlar, defansın uzaklaştırdığı toplar, sakatlıklarla heba olan dakikalar… derken ilk yarı 0-1’lik skorla noktalanıyor.



İkinci devre bordo mavili taraftarların “Yattara” ısrarı ile başlıyor. İlk kez ilk on birde forma şansı bulan Alanzinho bekleneni veremeyince gözler Yattara’yı arıyor. Ve maçın 56. dakikasında Colman’ın yerine Yattara oyuna giriyor. Fakat Gineli yıldızın ayağına henüz top değmeden Denizlispor’un iki taze transferi, Angelov ve Bangoura yeniden sahneye çıkarak, kontratakla Trabzonspor defansını ikiye bir yakalıyor. Bu sefer Angelov’un pasında topla buluşan Bangoura’nın meşin yuvarlağı filelere göndermesi ile maçın süper çifti ikinci gole de birlikte imza atmış oluyor.



Ve maç, dağlara taçlara giden şutlar, defansın uzaklaştırdığı toplar, sakatlıklarla heba olan dakikalar… derken sona eriyor. Avni Aker’deki iki gol, Trabzonsporlu taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, Mesut Bakkal’ın “yoğun bakımdaki hasta” olarak tanımladığı takımı Denizlispor’a hayat öpücüğü gibi geliyor…

