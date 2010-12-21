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Spor

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 22:29

-YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören boksör Sinan Şamil Sam, yoğun bakımda uyutuluyor. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Özel 29 Mayıs Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve yoğun bakımda bulunan Sam'ın sağlığının iyiye gittiğini söyledi.  Sam'ın şuurunun açık olduğunu, ancak boğazında tıbbi malzemeler takılı olması nedeniyle eliyle dokunmaması için bilinçli olarak uyutulduğunu anlatan Gözgeç, ''Doktorlar Sinan'ın değerlerinin iyiye gittiğini söylediler. Doktorlar umutlu. Biz de çok umutluyuz. Bu gece karaciğerinde bir operasyon gerçekleştirecekler. Neticede yoğun bakımda tutuluyor. Beklemek zorundayız'' diye konuştu. Hastaneye Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile birlikte gittiklerini belirten Gözgeç, Akgül'ün Sinan ile yakından ilgilendiğini kaydetti.

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