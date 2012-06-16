Yoğun bakımda bir gecede 8 ölüm

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bir gecede 8 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı ölümlerle ilgili soruşturma başlattı.

İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, hastanenin yoğun bakım ünitesinde 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece, 8 hastanın vefat ettiğini açıkladı.

Hastane başhekimi ile görüştüklerini ve konuyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Yazı, "Konuyla ilgili inceleme başlattık. Bu konuyu inceliyoruz. İncelemenin sonucuna göre gereğini yapacağız" dedi.

Yazı, "Başhekimlikten aldığımız ilk bilgilere göre, trafik kazasından gelen 2 hasta, beyin kanamasından yatan 2 hasta var, 3 tane de son dönem kanser hastası var, bir de Turhal ilçemizde kalp krizi geçirip, ölüm anında getirilen hasta var. Bilgi sahibi olur olmaz incelememizi başlattık. Bir şey var mı, yok mu şu an söylememiz mümkün değil" diye konuştu.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinin üçüncü basamak olduğunu anımsatan Yazı, buranın yoğun hizmet veren bir sağlık kuruluşu olduğunu vurguladı.

Sadettin Yazı, bir basın mensubunun, hasta yakınlarının elektrik kesildiği için hastaların kaybedildiği iddiasında bulunduğunu belirtmesi üzerine, "Tam doğru olan kısmını incelemecimiz verecektir ama teknik anlamda benim bildiğim, oranın teknik donanımı elektrik kesintisi ihtimalini devre dışı bırakacak şekilde" ifadelerini kullandı.

Ön inceleme raporu açıklandı

Bu arada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Aladağ, yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren 8 hastadan 5'inin ileri evre kanser hastası olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Aladağ, yoğun bakım ünitesinde bir gecede 8 hastanın vefat etmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitemiz hastanesi, çoğunluğu ileri evre hastalıklara sahip ve her yaştan hastaların kabul edildiği ya da başka sağlık kurumlarından sevk edilen hastaların tedavi edildiği üçüncü basamak sağlık kuruluşudur" ifadelerini kullandı.

Aladağ, yaşamını yitiren hastalarla ilgili şu bilgileri verdi: "14 Haziran tarihinde yapılan günlük değerlendirmede, 13 Haziran tarihinde farklı servislerde yatan hastaların 8'inin vefat ettiği tespit edilmiştir. Yapılan ön incelemede bu 8 hastadan 5'inin ileri evre kanser hastası olduğu, diğerlerinin ise kalp krizi, beyin kanaması ve böbrek yetmezliği nedeniyle kaybedildiği, kalp krizi geçiren hastanın başka bir sağlık merkezinden ağır durumda gönderildiği anlaşılmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'ın talimatlarıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.