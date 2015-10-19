Yoğun bakımda belediye başkanı oldu

Almanya'nın Köln kentinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden bir gün önce Frank S.'in bıçakla yaraladığı bağımsız aday Henriette Reker (58) belediye başkanı seçildi. Bıçaklı saldırıda nefes borusu zarar gören ve tedavisi Köln Üniversitesi Kliniği'nde devam eden Reker, seçimde oyların yüzde 52'sini aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, katılımın yüzde 39,7 olduğu seçimde Henriette Reker'in rakibi Sosyal Demokrat Parti SPD'li Jochen Ott'un oy oranı yüzde 32'de kaldı. Henriette Reker'in hastanede olması nedeniyle seçim sonuçları belli olduğunda Köln Belediyesi'nde herhangi bir kutlama yapılmadı. Henriette Reker, Köln'de 18 Ekim'deki Belediye Başkanlığı seçimlerinden bir gün önce seçim çalışması yaparken Frank S.'in saldırısına uğradı. Mülteciler politikası yüzünden saldırıya uğrayan Reker boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Polisin yaptığı soruşturmada fail Frank S.'in 1990'lı yıllarda Özgürlükçü Alman İşçi Partisi FAP'de aktif olduğu ortaya çıktı.

Aşırı sağcı ve şiddet eğilimli FAP, Federal İç İşleri Bakanlığı tarafından 1995 yılında yasaklandı. Frank S.'in İnternet'te ırkçı yazılar yazdığı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Frank S. sanal ortamda, Almanya'nın İslamlaşmasından ve Almanya'ya şeriat gelmesinden duyduğu korkuyu ifade eden paylaşımlarda bulundu. Saldırıdan sonra direnmeden polise teslim olan saldırgan, polisteki ilk ifadesinde de Almanya'daki siyasetçilerin mülteci politikasını eleştiren ifadeler kullandı.

Polis, saldırganın Köln'deki evinde arama yaparak bilgisayarına ve bazı belgelere el koydu. Olayda avcı bıçağı olarak tabir edilen iki bıçak kullanan ve Henriette Reker dışında 4 kişiyi daha yaraladığı iddia edilen Neonazi Frank S. seçimin yapıldığı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Savcın talebi üzerine düzenlenen bilirkişi raporunda Frank S.'in ruh sağlığının yerinde olup olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu ifade edildi. Köln Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Henriette Reker, seçim kampanyası süresince göçmenlere sıcak mesajlar vermiş, mültecilere yardım kampanyalarına aktif destek sunmuştu.