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Yoğun bakıma kaldırılmıştı; Cübbeli Ahmet hakkında yeni gelişme
Cübbeli Ahmet'in kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilmişti
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.
Kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet, yapılan ameliyatın ardından kontrol altında tutulmuştu.
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yoğun bakımdan, odasına çıkarıldığı belirtildi.
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