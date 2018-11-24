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Yoğun bakıma kaldırılmıştı; Cübbeli Ahmet hakkında yeni gelişme

Cübbeli Ahmet'in kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilmişti

24 Kasım 2018 11:59

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

Kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet, yapılan ameliyatın ardından kontrol altında tutulmuştu.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yoğun bakımdan, odasına çıkarıldığı belirtildi.

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