Yoğun bakıma kaldırılmıştı; Cübbeli Ahmet hakkında yeni gelişme

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

Kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet, yapılan ameliyatın ardından kontrol altında tutulmuştu.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yoğun bakımdan, odasına çıkarıldığı belirtildi.

Cübbeli Ahmet Hocaefendi yoğun bakımdan, odasına çıkarılmıştır. Herşey Elhamdülillah yolunda ve normal gitmektedir. Duâlarında unutmayan bütün sevenlerine duâ ediyor ve teşekkür ediyor.