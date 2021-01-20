Yoğun bakım doktorunun "Oh be" mesajı viral oldu

Kısıtlamalar sonrasında Koronavirüs hasta sayısında azalış sağlık çalışanlarını da rahatlatıyor. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görevli Doktor Deniz Heppekcan'ın paylaşımı da bu rahatlamayı yansıtırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Salgınla mücadelede en ağır yükü taşıyan sağlık çalışanlarını vaka sayısındaki azalış biraz olsun rahatlatırken, Kocaeli'de görevli bir doktorun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görevli Doktor Deniz Heppekcan, Twitter hesabından paylaştığı ve boş yoğun bakım yataklarını gösteren fotoğrafa 'Oh be' mesajını yazdı.

Virüsle mücadelede çok zor geçen bir dönemin ardından gelen mesaj çok sayıda beğeni aldı.

“Rehavete kapılmamak gerekir”

Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının salgınla mücadelede bir rehavete neden olmaması gerektiğini belirtiyor. Temizlik, maske ve mesafe gibi önlemlerde gevşeme olmasının salgının yeniden yüksek rakamlara hızla tırmanmasına neden olabileceği hatırlatılıyor.